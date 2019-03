Ces Britanniques veulent une «Rich Girl Face»

Voir cette publication sur Instagram rainy daze Une publication partagée par queen (@loren) le 6 Mars 2019 à 10 :18 PST

Lèvres charnues, joues de poisson-globe, peau lisse et brillante. Sur Instagram, nous avons l’habitude de voir ces traits du visage. Le chirurgien plasticien Dirk Kremer leur a donné un nom: la «Rich Girl Face». Il a inventé cette expression après avoir constaté une augmentation massive du nombre de patientes pour certaines procédures spécifiques. Dans le magazine Glamour britannique, le médecin affirme que les femmes âgées de 20 à 29 ans demandent de plus en plus d’interventions impliquant l’acide hyaluronique, le peeling chimique ou encore le botox.

Influencées par les starlettes des émissions de téléréalité comme Kylie Jenner (voir ci-dessous), et par la poursuite incessante du selfie parfait, ces jeunes femmes se tournent vers Instagram pour montrer les traitements qu’elles ont entrepris. «L’esthétique de la Rich Face est pratiquement le nouveau sac à main Louis Vuitton dans certains milieux sociaux, un marqueur instantané et reconnaissable de la richesse et du statut», explique Dirk Kremer. «Contrairement aux générations précédentes, les millennials britanniques ne cachent plus leurs interventions. Les jeunes femmes n’en ont pas honte. C’est même une fierté».

Comme son nom l’indique, avoir une Rich Girl Face n’est pas bon marché. Il faut compter près de 260 euros par injection d’acide hyaluronique, par exemple, et cette intervention doit être réitérée tous les 6 à 12 mois. Les procédures esthétiques non-invasives ont la cote. Aujourd’hui, les injections ou les traitements au laser se font rapidement, à l’heure de la pause lunch, par exemple. Parmi les technologies qui ont le vent en poupe, on peut citer les séances de radiofréquence. Celles-ci permettraient de combattre le début du relâchement cutané du cou et de la mâchoire.

