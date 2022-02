Les dinosaures XXL vont sortir les crocs au Glacis

Une trentaine de dinosaures en taille XXL, dont certains robotisés, une immersion dans le quotidien d'un apatosaurus à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, des fouilles archéologiques dans le sable, un questionnaire aux paléontologues en herbe, et, «last but not least», un velociraptor digne de «Jurassic World» qui se promène dans la foule.

Voilà le menu, terrifiant mais ludique, qui attend les visiteurs dès ce vendredi, et jusqu'à mercredi, à l'expo itinérante qui a posé ses tréteaux sur le champ de foire du Glacis, à Luxembourg.

Une aventure «interactive et pédagogique»

«L'événement s'adresse à toute la famille, enfants, ados et parents», explique Julia Danglade, responsable de l'expo. La seconde édition de cette expo itinérante, étrennée la semaine dernière à Tourcoing, se veut «interactive et pédagogique, avec notamment la remise d'un diplôme aux enfants qui auront répondu au questionnaire», poursuit l'organisatrice, issue du milieu forain et reconvertie dans le monde des dinosaures.

Aucune jauge n'est fixée au niveau du public, car «en général, le turn-over est important», dit Julia Danglade, qui précise que «la visite dure plus ou moins une heure».

L'expo est à découvrir de ce vendredi à dimanche, de 9h30 à 18h30, et de lundi à mercredi, de 16 à 19h. Le prix d'entrée est de 8 euros pour les enfants de 3 à 12 ans et de 10 euros pour les adultes.

(L'essentiel/ Jean-François Colin)