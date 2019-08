Le premier modèle «rond» de Zara fait du... 40/42

Jill Kortleve est un mannequin néerlandais très apprécié sur les réseaux sociaux pour ses publications prônant l'estime de son propre corps. En mai dernier, elle avait d'ailleurs participé à une campagne de H&M mettant en avant des standards de beauté plus réalistes et naturels. Cette collaboration avait été applaudie par les internautes, qui ont cependant déchanté quelques mois plus tard.

Le 15 août, la jeune femme a fièrement annoncé sur Instagram qu'elle serait le premier modèle «rond» de la marque Zara. Or, selon plusieurs agences de mannequin, Jill a un tour de hanches d'environ 105 centimètres, ce qui correspond à une taille 40/42 dans la plupart des magasins. Et selon le Huffington Post, qui s'appuie sur des informations de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, la majorité des Françaises portent du 40. Le Parisien cite pour sa part une étude de ClicknDress, qui révèle que 40% des femmes en France cherchent une taille 44 voire plus lorsqu'elles font du shopping.

Autant dire que le statut de mannequin «curvy» (avec des formes) attribué à la Néerlandaise a fait bondir de nombreux internautes. D'autant plus qu'il est souvent extrêmement difficile de trouver des vêtements allant au-delà de la taille 42 dans les magasins de la marque, qui ne vend d'ailleurs pas d'habits au-dessus des 44/46. Nombreuses sont celles qui reprochent à Zara d'être hypocrite et d'exacerber leurs complexes.

Je viens de lire que cette femme est le premier mannequin plus-size de l'histoire d'une marque méga-connue de prêt-à-porter, alors du coup je me demande si on cherche pas tout simplement a toutes nous rendre dingues et être sûrs qu'on se déteste bien. pic.twitter.com/L2Dp0wVjYC— Pélénope Bagieu (@PenelopeB) August 27, 2019

Selon Zara, c'est un mannequin « plus size », « rond » . Elle fait du 40/42 : la taille moyenne des Françaises. Soit on est toutes en surpoids, soit c'est vos codes qui ne sont pas les bons. pic.twitter.com/rRqcnoyBjE— Nesrine Slaoui (@NesrineSlaoui) August 27, 2019

Ivre virgule, Zara croit faire appel à un mannequin rond alors qu'il s'agit en fait d'une femme. pic.twitter.com/VWijzbUt8K— la fée cabossée (@3nilorak) August 27, 2019

J'étais de bonne humeur et tout puis je tombe sur l'information du jour, le mannequin "rond" de Zara.Bon bah je vais aller me recoucher moi.— EmmaLaGnagna (@_Irrecupemma) August 27, 2019

Elle fait donc un...40.SPOILER ALERT : c'est la taille qu'on fait plus ou moins toutes, meuf. Un 40. #Zara #MannequinRondhttps://t.co/d4rbhmudXQ— Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) August 27, 2019

Je vous présente le premier mannequin « rond » de Zara. Oui, vous avez bien lu : rond. J'hésite entre rire ou pleurer pic.twitter.com/kbs3cyffbt— ju (@artngrande) August 27, 2019

«Paris Match Belgique» rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois que la marque espagnole se fait ramasser sur les réseaux sociaux. En 2017, sa campagne «Love your curves» («aimez vos formes») mettait en scène deux mannequins à la taille de guêpe.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy— Muireann O'Connell (@MuireannO_C) February 28, 2017

(L'essentiel/joc)