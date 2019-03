Barbie rend hommage à treize sportives

Barbie fête ses 60 ans. Et pour marquer un tel anniversaire, la marque a décidé de rendre hommage aux femmes qui sont des modèles pour la société et qui peuvent inspirer les filles. Dans cette série, présentée à l'occasion de la journée internationale des femmes, on retrouve des personnalités de tous les domaines, que ce soit la culture (par exemple l'artiste mexicaine Frida Kahlo), l'entreprise (par exemple la cheffe française Hélène Darroze), la science (par exemple la mathématicienne et physicienne américaine Katherine Johnson) ou le sport.

Dans cette catégorie, elles sont treize à avoir l'honneur d'être représentées en mode «Barbie». Toutes ont une histoire particulière. Les élues sont la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, la cycliste allemande Kristina Vogel, la gymnaste indienne Dipa Karmakar, l'alpiniste et écrivaine mexicaine Karla Wheelock, la patineuse canadienne Tessa Virtue, la surfeuse brésilienne Maya Gabeira, la gymnaste rythmique russe Lyasan Utiasheva, l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, la boxeuse anglaise Nicola Adams Obe, la snowboardeuse américaine Chloe Kim, la volleyeuse chinoise Hui Ruoqi, la footballeuse italienne Sara Gama et la gymnaste américaine Gabby Douglas.

Les petites filles du monde entier pourront désormais s'inspirer de toutes ces femmes hors du commun.

In celebration of our 60th anniversary and #InternationalWomensDay, we proudly honor #MoreRoleModels than ever before from around the world in an effort to inspire the next generation of girls. #Barbie60 pic.twitter.com/8bte7gcNSO