Quand un homme discute avec son propre cœur

Que se passerait-il si l’on pouvait discuter avec son cœur? C’est ce que fait Diego, dans «Histoire du p’tit cœur au grand cœur». Il passe son temps à dialoguer avec un petit cœur rouge qui l’accompagne tout le temps. Inconsolable lorsque la compagne de Diego est partie, il a ensuite du mal à se contrôler lors de chaque nouvelle rencontre de jeunes femmes.

«Tout cela part d’une histoire personnelle, lorsque je me suis fait larguer, raconte l’auteur Marc Chalvin. J’avais la sensation que mon ex continuait à me parler, mais sans parler avec son cœur». D’où l’idée de séparer le personnage du cœur et de faire de ce dernier «un vrai personnage, avec ses propres réflexions et ses émotions, qui peuvent être différentes de celles de la personne».

Le cœur du personnage est infantilisé, puisque Diego le tient par la main et le prive parfois de sortie, pour mieux profiter de ses soirées. Mais dans l’histoire, aucun autre personnage ne s’étonne que le jeune homme se promène accompagné d’un cœur. «La situation est donnée d’emblée. Je n’ai pas voulu fournir d’explication, c’est comme ça», sourit Marc Chalvin. S’ensuivent de multiples situations cocasses, qui font aussi réfléchir sur la psychologie humaine et la dichotomie entre le cœur et la raison. Un album extrêmement original qui apporte beaucoup de sourire et de tendresse.

• Histoire du p’tit cœur au grand cœur. Marc Chalvin. Paquet, 19,50 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)