Une fleur entend les abeilles et adoucit son miel

Des chercheurs israéliens ont observé qu'une plante, l'onagre Oenothera drummondii,est capable d'«entendre» le bourdonnement des abeilles et des papillons de nuit par l'intermédiaire de ses fleurs. Elle produit un nectar plus sucré dans les minutes qui suivent.

L'équipe de Marine Veits et Lilach Hadany, de l'Université de Tel Aviv, livre ainsi un indice supplémentaire que les plantes seraient capables de percevoir des sons et de réagir en conséquence. Les chercheuses ont passé à cette onagre des enregistrements de vols d'abeilles et de papillons de la famille des sphingidés.

Flowers can hear bees, new TAU research suggests https://t.co/QTfWS2YZrt via @ausgeo– Tel Aviv University (@TelAvivUni) 17 janvier 2019

En trois minutes, le taux de sucre dans le nectar est passé de 16% à environ 20%.

«Nous avons constaté que les fleurs vibrent mécaniquement en réaction à ces bruits», écrivent les scientifiques dans leur article, disponible sur un serveur de préimpression en libre accès, mais pas encore évalué par des pairs. Cela laisse penser que les fleurs en forme de bol de cette plante pourraient servir d'organe auditif, estiment les chercheuses. Aucune augmentation significative du taux de sucre dans le nectar n'a été observée chez des plantes soumises à d'autres fréquences ou placées sous une cloche en verre bloquant les vibrations.

Précédentes études

De précédents travaux avaient déjà montré que les plantes sont capables de percevoir certains bruits et de réagir en conséquence. Une équipe internationale a ainsi démontré en 2014 que l'arabette des dames (Arabidopsis thaliana) réagit au bruit de mastication de chenilles en sécrétant des substances toxiques.

Certaines espèces de plantes se sont également spécialisées dans la «pollinisation vibratile». Le pollen est libéré par la vibration des ailes des insectes qui s'agrippent à la fleur, voire simplement par leur passage.

Sound is so elemental to life and survival that it prompted Tel Aviv University researcher Lilach Hadany to ask: What if it wasn't just animals that could sense sound–what if plants could, too? https://t.co/LZ05uPvyTN– National Geographic (@NatGeo) 19 janvier 2019

«Je peux bien imaginer que des plantes réagissent à des bruits dans certaines gammes de fréquences», a indiqué à Keystone-ATS Matthias Erb, de l'Institut des sciences végétales de l'Université de Berne. Le chercheur, qui n'a pas participé à l'étude, juge ces résultats plausibles.

Il souligne que l'expérience a été effectuée en laboratoire avec des haut-parleurs et se concentre sur la description du phénomène. «Une abeille dans la nature, c'est tout autre chose», dit-il: elles sont par exemple capables de produire des substances odorantes que les plantes peuvent «sentir».

Pour le professeur bernois, la prochaine étape consisterait à vérifier que c'est bien la fleur qui fonctionne comme «organe auditif». «Il est également possible que les trichomes, des poils situés à la surface de la plante, jouent un rôle», conclut le spécialiste.

(L'essentiel/nxp/ats)