En hiver, la peau a besoin d'un soin particulier

La saison froide est particulièrement dure pour notre épiderme, car désormais, les douches chaudes et le chauffage déshydratent notre peau. Elle se tend, a l'air terne et pâle, voire écailleuse. Bref, c’est pas la joie. Le diagnostic à première vue: peau sèche. Mais il pourrait aussi s'agir d'une peau déshydratée. Or, il y a une différence importante.

La peau sèche (faiblement grasse)

La peau sèche est avant liée aux gènes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être modifiée et doit simplement être soignée correctement. Surtout en hiver, elle est souvent rugueuse, peut s'écailler et a tendance à développer des rides et ridules rapidement. Pas seulement sur le visage, mais sur tout le corps. La sécheresse survient parce que la peau produit trop peu de sébum, alors que nous en avons besoin pour relier les couches supérieures de la peau, pour stocker l'humidité et pour développer une fonction protectrice saine.

En plus de l'hydratation, ce type de peau a besoin de lipides. Les crèmes riches à haute teneur en matières grasses ou en huile sont un must. Elles hydratent et protègent le revêtement lipidique naturel. Les ingrédients tels que les céramides, l'urée, le beurre de karité, le squalène et les huiles naturelles comme l'huile d'amande sont particulièrement efficaces. Pour le nettoyage, il faut utiliser des produits doux et gras.

La peau déshydratée (faible teneur en eau)

Tout type de peau peut être déshydraté, même les peaux grasses. Comme son nom l'indique, elle manque d’eau. En cas de perte d'eau de la couche supérieure de la peau, le teint est fatigué et pâle, et des sensations de tension apparaissent. La déshydratation est causée par divers facteurs externes: la météo, l'environnement, l’alimentation et la consommation de caféine. Les produits cosmétiques non adaptés peuvent aussi réduire la teneur en eau de la peau.

Il est possible de combattre activement la déshydratation. En plus de l'eau contenue à l’intérieur des crèmes et des gels, l'acide hyaluronique par lequel les cellules de la peau peuvent stocker autant d'humidité que possible, aide également, ce qui permet aux cellules de la peau de stocker le plus d'humidité possible. Les sérums en particulier peuvent pénétrer dans les couches profondes de l’épiderme. Les peelings éliminent également les cellules mortes, ce qui facilite l'absorption de l'humidité.

