Un fromage couronné d'or grâce aux sanctions

C'est dans sa cuisine aux abords de Moscou qu'Elvira Kovtoun, alors femme au foyer, a fait son premier fromage. Quatre ans après, elle dirige une affaire florissante, portée par les sanctions que Russes et Occidentaux s'imposent mutuellement. Les fromages à pâtes dures Peshernyi qu'elle produit avec son mari ont remporté l'or le mois dernier à la 32e édition des prestigieux World Cheese Awards, une première pour un fromage russe. «Je ne pensais pas que c'était possible», s'enthousiasme l'heureux époux, Viatcheslav Kovtoun, en recevant l'AFP dans la petite crèmerie installée dans la ville industrielle de Korolev, près de Moscou.

Au-delà de ce succès personnel du couple, leur fromagerie illustre les progrès de certaines branches du secteur agro-alimentaire russe depuis que Vladimir Poutine a décrété un embargo sur de nombreux produits occidentaux, en représailles aux sanctions prises en 2014 contre Moscou en raison de la crise ukrainienne. Depuis cinq ans, le gouvernement russe a multiplié les efforts pour développer des produits de remplacement aux importations. Dans beaucoup de domaines, les résultats sont très discutables, en particulier dans la pharmacie ou les technologies, où des problèmes de qualité et de prix se posent.

Poutine était «assez inquiet»

Mais pour le secteur agro-alimentaire, ce fut un cadeau du ciel. Nombre de crémeries artisanales se sont créées pour pallier au manque. Le même phénomène a été constaté pour des fruits et légumes, libérés de la concurrence de produits comme les pommes polonaises ou la tomate hollandaise. Selon l'association des laitiers russes, la production de fromages et produits fromagers a augmenté d'un tiers entre 2013 et 2018, à 670 000 tonnes par an.

La semaine dernière, Vladimir Poutine a confié qu'il était «assez inquiet» lorsque les premières mesures punitives ont visé Moscou, mais qu'il était aujourd'hui satisfait des «résultats très sérieux et probants». «Toutes ces restrictions sont allées en faveur de notre économie», a-t-il assuré. Elvira et Viatcheslav, tous deux 40 ans, sont les premiers surpris par le succès fulgurant de leur crèmerie Beer & Cheese ouverte en 2018. Déjà, la demande est supérieure à leurs capacités de production. Noyé sous les commandes, leur fromage distingué au World Cheese Awards est épuisé jusqu'en avril, le Peshernyi, avec ses accents de noix et de fruits, arrivant à maturation en sept mois. Le couple produit une vingtaine de variétés, dont une sorte de camembert et un autre approchant du brie parfumé truffes.

(L'essentiel/afp)