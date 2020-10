Les célébrités osent et s'affichent avec le mulet

Le mulet, coiffure qui consiste à associer tempes dégagées et longueur dans la nuque, revient en force ces derniers temps chez les stars. Est-ce du second degré, de l’autodérision? Pas sûr. Quand on voit que Rihanna (ci-dessous) prend la pose devant la caméra pour promouvoir son défilé de lingerie Savage x Fenty volume 2 avec un mulet, on se dit que: oui, c’est du sérieux.

Durant le show qui a eu lieu le 2 octobre, un autre mulet a été repéré, cette fois-ci sur la tête du top model Cara Delevingne. Une perruque manifestement, puisque quelques jours plus tard, elle postait un selfie sur Instagram avec une coupe de cheveux bien plus classique.

Une autre star, Maisie Williams, l’actrice de «Game of Thrones», a quant à elle, bel et bien passé le cap. Et ça fait bizarre de le dire, mais ça lui va bien! Car aussi, il s’agit d’un mulet gentil, sage, au goût du jour.

Avant elle, au début l’année 2020, Miley Cyrus avait déjà opté pour cette coiffure (qu’elle porte toujours). La chanteuse avait posté une photo sur Instagram avec la légende «Nouvelle coupe. Nouvelle année. Nouvelle musique».

Barbie Ferreira, actrice de la série «Euphoria», a également prêté allégeance au mulet pendant une bonne partie de l’année 2020 (photo en tête d’article). Entre-temps, une autre star de la série s’est convertie. Jacob Elordi s’est lancé en juillet.

I never really saw the Jacob Elordi appeal but then he got a mullet and suddenly I’m a simp. pic.twitter.com/QUo0JYUGWK — z o e (@zomighty_) July 31, 2020

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)