Les chaussures de marche s'invitent sur les podiums

Adieu les bottines et bonjour les chaussures de baroudeuse! Confortables et chaudes, il semblerait bien que les «hiking boots» descendent en plaine et s’invitent de plus en plus en ville. Depuis plusieurs années, les pompes de certaines marques telles que Timberland ou Moncler, initialement conçues pour la montagne, séduisent les fashionistas.

Même Louis Vuitton s'y met et sort sa paire de chaussures de randonnée. Kim Jones, le directeur artistique du prêt-à-porter homme de la maison française a fait sa révérence jeudi dernier. Pour son dernier défilé (automne-hiver 2018), il a invité Naomi Campbell et l’éternelle Kate Moss. Toutes deux portaient de grosses boots monogrammées. La blogueuse mode Chiara Ferragni et le mannequin Bella Hadid ont déjà adopté cette paire de godillots, sans pour autant les assortir à leurs bâtons de marche.

La bonne nouvelle, c'est que pour une fois, cette tendance est confortable et permet de garder les pieds au sec. Parce que les escarpins, c'est très joli mais en ce moment, marcher avec ce type de pompes relève presque de la performance artistique. Les chaussures de rando permettent d'arpenter le macadam avec style sans avoir peur de la glissade.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)