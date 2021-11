Votre intérieur est rempli de microplastiques

«Je n'aurais jamais imaginé que le résultat serait que mes jeunes enfants et moi-même respirons jusqu'à 7 000 microplastiques chaque jour», déclarait la journaliste Michelle Morrison sur le plateau de «Good Morning Britain». La journaliste a participé à une étude de l'Université de Portsmouth sur la qualité de l'air à l'intérieur du foyer. Les résultats, dévoilés dans l'émission, font froid dans le dos. On inhalerait en effet des milliers de microparticules de plastique en moyenne chez soi, jusqu'à 7 000. Une quantité 100 fois supérieure aux estimations des experts.

Michelle Morrison a constaté que les trois quarts de sa garde-robe contenaient des matières plastiques comme le polyester et le nylon. Les peluches des enfants n'y échappent pas non plus.

Le Dr Fay Couceiro, experte en pollution environnementale, y a également prélevé des échantillons dans la cuisine et dans une autre chambre du domicile. D'après l'experte, les quantités sont probablement sous-estimées car elles ont été analysées seulement durant 14 heures et non une journée entière.

Le professeur Anoop Chauhan, spécialiste des troubles respiratoires au sein du Portsmouth Hospitals Trust, invité dans l'émission, a précisé qu'ingérer une telle quantité de microparticules est une réelle menace pour la santé, au même titre que le charbon, la cigarette ou encore l'amiante. «Elles peuvent affecter l’immunité, le métabolisme, mais aussi les capacités reproductives», sans compter «leur potentiel cancérigène».

À noter que des analyses antérieures avaient déjà révélé que les microparticules se logeaient dans toutes les parties du corps, y compris le cerveau, rappelle le Daily Mail. «Jusqu'à présent, la majeure partie de la recherche s'est concentrée sur les polluants à l'extérieur, comme les émissions des voitures, mais comme le prouve cette étude, il est essentiel d'élargir notre attention aux dangers présents à la maison».

(mm/L'essentiel)