Les effets psychologiques des filtres Snapchat

Si vous êtes sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, Snapchat, voire Facebook, vous avez surement déjà vu vos amis arborer des filtres «gag» sur leur photo: ils portent des oreilles de divers animaux et ont la peau mate, gommée de ses petits défauts. Ces filtres proviennent de Snapchat, cette application qui permet d'envoyer des photos pour un temps limité. Les stars en sont adeptes comme Ariana Grande ou encore Eva Longoria.

RTL dévoile que l'habitude d'utilisation des filtres n'est pas sans risque. À force de voir son visage modifié d'une manière plus jolie pour certains, les filtres peuvent avoir de lourdes conséquences chez les jeunes selon les spécialistes. Les jeunes perdraient contact avec leur image réelle et auraient parfois recours à de la chirurgie esthétique, cela se nomme le «dysmorphisme Snapchat». Le dysmorphisme se révèle être une forme de pathologie psychologique, un décalage entre la réalité, et la manière de percevoir cette réalité.

«L’impression de ne pas être à la hauteur»

Renee Engein, psychologue, avertit sur les effets sur notre représentation de soi. «Non seulement vous devez vous comparer à ces images parfaites de modèles, mais en plus, vous êtes face à cette comparaison quotidienne de votre personne à cette image - intentionnellement ou non - fausse que vous présentez sur les réseaux sociaux. C’est juste une façon de plus d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur».

Les concernées souhaiteraient ressembler à leur filtre d'après le docteur Matthew Schulman. Les futures patientes apportent chez leur médecin une photo d'elle modifiée par le filtre. «Tout le monde ne va pas aussi loin, mais dans leur tête, c’est ce à quoi elles veulent ressembler, confie le spécialiste. Elles viennent vers moi et me demandent, je veux une peau plus lisse, je veux que mes yeux soient plus ouverts, je veux des lèvres plus pulpeuses».

(mm/L'essentiel)