Cette maison a été construite pour «énerver» quelqu'un

La Celadon House de Boston a une jolie façade en briques, une salle de bain bleue, un adorable jardin et une magnifique vue depuis le toit-terrasse. Mais elle se distingue surtout par son étroite largeur. Elle est en fait tellement étroite que l’ancien propriétaire a été obligé de scier son sommier tapissier en deux pour le rentrer dans la maison.

Connue par les locaux sous le nom de «Skinny House», la propriété est actuellement à vendre pour 1,2 million de dollars. Ses dimensions ne sont pas le fruit du hasard, car il s’agit de ce que l’on appelle une «spite house», que l’on pourrait traduire en français par «maison du dépit» ou «maison de l’envie», construite dans le seul but d’énerver quelqu’un.

Deux frères en conflit

Si les origines de la «maison du dépit» de Boston sont quelque peu floues aujourd’hui, elle serait le fruit d’un conflit entre deux frères, d’après le Boston Globe. La rumeur veut qu’alors que l’un d’eux combattait dans la Guerre de Sécession, l’autre aurait dépensé l’héritage commun en faisant notamment construire une maison sur une parcelle de terrain qui leur revenait à tous les deux. Ce dernier n’aurait laissé à son frère qu’un tout petit lopin de terre, apparemment pas de quoi y construire une maison.

À son retour de la guerre, le frère en question ne voyait pas cela du même œil et a érigé une maison encore plus étroite que le petit lopin. Celle-ci a une largeur de trois mètres, voire 1,80 mètre par endroits, et fait un peu plus de neuf mètres de long, ce qui en fait la maison la plus étroite de toute la ville. Son aménagement est d’ailleurs un véritable défi, sachant que la plupart des canapés sont conçus pour des salons qui font au minimum quatre mètres de large.

Une surface étonnamment grande La maison a beau être étroite, elle dispose d’une surface de 110 m², répartis sur quatre étages. D’après l’annonce de l’agence immobilière CL Properties, en charge de la vente, c’est bien plus que d’autres appartements ou maisons avec le même nombre de chambres. Son prix se justifie également par son emplacement, car North End est considéré comme l’un des quartiers les plus sûrs et les plus prisés de Boston. (L'essentiel/Meret Steiger)