Une créatrice refait les jeans à sa manière

Ses vêtements en jean sont étranges et c'est pour cette raison que la styliste ukrainienne Ksenia Schnaider, 34 ans, fait parler d’elle. L’une de ses dernières créations, issue de sa collection pre-fall 2019, fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Elle a imaginé un jean asymétrique en mixant deux de ses modèles les plus vendus, l'un évasé et l'autre ajusté. Le résultat: une pièce folle, bizarre, voire importable.

Si ce modèle prête à sourire, Ksenia Schnaider fait sa place dans le monde de la mode. L’Ukrainienne a créé sa marque de prêt-à-porter en 2011 avec son mari, le graphiste moscovite Anton Schnaider. Leur label connaît son heure de gloire en 2017, lorsque le couple crée un jean short-pantalon baptisé demi-denim, porté plusieurs fois par Bella Hadid. D'autres célébrités, comme le modèle Adenoah et la chanteuse Dua Lipa, ont adopté ses pièces.

Ksenia défend une mode durable. Elle crée des vêtements avec des matériaux recyclés et des chutes de tissus. «Les gens, surtout ceux de la génération post-soviétique, veulent des vêtements cool et avec du style», expliquait-elle en juillet dans un entretien accordé à Forbes. Le choix du denim dans ses collections n'est pas un hasard. La créatrice en porte elle-même beaucoup, comme elle l'explique au Elle canadien: «Je suis une mère qui travaille et qui jongle parfois avec beaucoup de choses en même temps. Il y a des jours où je n'ai qu'une minute pour me préparer et c'est précisément à ce moment que les jeans sont utiles».

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)