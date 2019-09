La nouvelle résidence de la famille Obama

Le magazine people TMZ.com a récemment annoncé que la famille Obama aimerait acheter une maison de vacances sur Martha's Vineyard, une île exclusive dans l'État du Massachussets.

Selon TMZ, Barack Obama, son épouse Michelle et leurs deux filles, Sasha et Malia ont passé leurs vacances d'été dans la résidence. Il en ont été tellement séduits qu'ils aimeraient la racheter à Wyc Grousebeck (propriétaire des Celtics de Boston) et habiter sur l'île à l'année.

14,85 millions de dollars

Realtor.com estime la maison à 14,85 millions de dollars (13,43 millions d'euros), mais son prix pourrait être revu à la baisse. Construite en 2001, elle comprend sept chambres à coucher, plus de huit salles de bain et 11,7 hectares de terrain, une surface idéale pour organiser de somptueuses garden-partys avec une vue imprenable.

Non seulement le vaste salon est équipé d'une cheminée en pierre, mais le séjour familial plus petit comprend également un foyer. La cuisine professionnelle est entièrement équipée et dispose d'un coin repas, en plus de la salle à manger officielle.

«Havre de paix pour célébrités fortunées»

À l'étage supérieur, on trouve les chambres à coucher, dont la suite parentale qui est, il va sans dire, équipée d'une cheminée. De grandes baies vitrées mènent directement sur la terrasse où trône un jacuzzi.

Dans le spacieux jardin, on trouve tout: des terrasses pavées, des espaces gazonnés, une piscine, ainsi qu'un chemin d'accès direct à la mer. «Martha's Vineyard est, depuis longtemps, un lieu de retraite pour célébrités fortunées et l'ancien président, Barack Obama, entre parfaitement dans cette catégorie», selon Erik Gunter, expert en villas de luxe chez Realtor.com.

(L'essentiel/age)