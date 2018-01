Ces stars posent avec la cigarette au bec

«J’arrête de fumer». C’est sûrement la bonne résolution qu’on entend le plus, après «Je bois moins». Grand bien fasse à celles et ceux qui tiennent le coup! Depuis une décennie, le nombre de fumeurs dans le monde a diminué. D’après une récente étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, entre 2005 et 2015, la proportion de fumeurs dans les 126 pays analysés, est passée de 24,7 à 22,2%.

Mais les campagnes anti-tabac sont loin d’encourager tout le monde. À commencer par les mannequins, les it-girls et les actrices. Et même si fumer n'est plus considéré comme un geste cool depuis la fin des années 80, cela n'empêche pas Paris Jackson, Sofia Richie ou encore Maisie Williams de s'exhiber sur Instagram la clope au bec. Rooo les vilaines!

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)