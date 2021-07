Dans ce yacht il y aura 39 logements de luxe!

Ce super yacht, actuellement en construction en Norvège, va battre tous les records! Il coutera plus de 500 millions d'euros et abritera 39 appartements de luxe, dont la valeur annoncée de chacun d'entre eux avoisine les 9 millions d'euros.

À bord en plus des logements: plusieurs restaurants et bars, une cave à vin de 10 000 bouteilles, des installations sportives... L'établissement mesurera 222 mètres de long et devrait naviguer pour la première fois en 2025. Sa taille dépassera d'environ 100 mètres le yacht que possède Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, acheté pour 500 millions de dollars.

I for one am proud to be an American whose tax dollars subsidize Jeff Bezos yacht! pic.twitter.com/czSIY2anOA