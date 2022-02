Six cabanes dans les arbres pour réaliser vos rêves

Quel enfant ne rêve pas d’un lieu isolé, d’un espace secret rien qu’à lui? La cabane dans les arbres incarne ce rêve, notamment celle dans laquelle Bart Simpson prévoit ses coups ou celle de la famille Robinson dans «Les Robinson des mers du Sud», un film de 1960 produit par Walt Disney.

Pour la plupart d’entre nous, la cabane dans les arbres reste inaccessible. Parce qu’on n’a pas de jardin ou simplement parce que ça demande trop d’efforts. Mais il n’est pas trop tard! Nous allons vous montrer six maisons dans les arbres, dans lesquelles ce rêve pourrait encore se réaliser.

Treehouse of Serenity, en Caroline du Nord, aux États-Unis

C’est à Asheville, en Caroline du Nord, que se trouve la maison dans les arbres de Caroline et Mike. Le couple a construit de ses propres mains la cabane qui, d’après l’annonce sur Airbnb, offre «une ambiance rustique et féérique». Fixée sur plusieurs chênes, elle offre une fabuleuse vue sur les montagnes environnantes. Comme elle est un peu isolée, elle se prête aussi à l’observation des étoiles. Prix d’une nuitée: 300 euros environ.

Pigna Treehouse, à Udine, en Italie

Cette cabane dans les arbres a été conçue par le bureau d’architectes italien de Claudio Beltrame, son frère Luca et Gabriele Pascutti. Après avoir été nominé pour un prix, le projet a été réalisé dans la région de Frioul-Vénétie julienne. Perchée à environ 2,5 mètres du sol, la cabane dispose de trois étages et même d’un balcon. Le prix pour une nuitée s’élève à environ 235 euros, selon la saison.

Living the Highlife, dans le comté de Hertfordshire, en Grande-Bretagne

Bien plus qu’une cabane, ce château dans les arbres très original est la conception du constructeur britannique Blue Forest. Il a non seulement la particularité d’avoir des tourelles, mais également un pont suspendu qui relie les deux maisons dans les arbres. On y trouve également une tyrolienne qui mène directement de l’un des balcons à un sentier d’aventure au sol. Globalement, cette cabane dans les arbres a été conçue de façon à répondre aux attentes des enfants, avec une trappe qui mène à une salle de jeu secrète, et une cabane à part pour les adultes, où se trouve notamment une cuisine et les toilettes. Malheureusement, la cabane n’est pas disponible sur le marché actuellement.

Intown Treehouse, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis

Cette cabane dans les arbres appartient à Katie et Peter, un couple d’Atlanta. Elle compte trois chambres et ne se trouve qu’à quelques minutes de la ville. La cabane est non seulement l’une des offres les plus populaires sur Airbnb, elle a également été présentée dans divers magazines d’architecture. Le lit dans la chambre à coucher est sur roulettes, ce qui permet de le déplacer à l’extérieur pour dormir à la belle étoile lorsque le temps le permet. Il y a également une terrasse avec des hamacs. Son prix: 340 euros la nuitée. Sachez, cependant, que l’Intown Treehouse affiche complet jusqu’en mars 2023.

The Hideout, dans le comté de Surrey, en Grande-Bretagne

The Hideout (la cachette) est une autre conception du constructeur Blue Forest. Le cahier des charges des maîtres d’ouvrage, un couple, indiquait un grand espace pour accueillir une famille nombreuse, aussi proche de la nature que possible, avec suffisamment de place pour la détente et les rassemblements. Et ça a fonctionné, car la cabane dans les arbres est relativement grande. Le point d’orgue est sans doute le renfoncement dans la terrasse, dans lequel se trouvent un brasero et des sièges encastrés. Cette maison n’est malheureusement pas disponible sur le marché à l’heure actuelle.

Silver Maple Treehouse, dans l’État de Washington, aux États-Unis

Cette cabane semble tout droit sortie d'un conte de fées ou d'un film de Disney. Elle a été conçue et réalisée par Nelson Treehouse, une entreprise spécialisée dans la construction de cabanes dans les arbres. Les maîtres d'ouvrage, Rick et Debbie, un couple de Washington, souhaitaient que la cabane ait l'air de faire partie de l’arbre. Mais pour leurs petits-enfants, il fallait aussi un pont suspendu. Des branches individuelles de l'érable argenté y ont été intégrées. La maison n'est actuellement pas sur le marché, mais Rick et Debbie la louent occasionnellement sur Airbnb.

