«On ne sait plus faire à manger de façon peu chère», déplore le chef étoilé Thierry Marx, regrettant que la gastronomie française ait perdu la bataille face à l'industrie pendant la crise sanitaire.

C'est en mettant «la cuisine dans du pain» qu'on peut renverser la tendance, assure à l'AFP le chef médiatique, qui a investi dans des boulangeries pour y proposer des sandwichs de qualité.

On a disparu pendant un an et qu'est-ce qui est resté?

Il lance le 21 juin une série de podcasts Sound Chef, un programme d'Audible Original, avec comme première recette le «Ceasar Bread Maki», hybride de sandwich au pain de mie et de salade César en forme de maki. Avec la fermeture des restaurants pour cause du Covid-19, «nous, les chefs, on a disparu pendant un an et qu'est-ce qui est resté? Tout ce qu'on dénonçait: les chiffres d'affaires positifs n'étaient que dans la cuisine industrielle».

«Burger King, MacDo ou Pizza Hut ont fait des records de ventes. Et nous, la gastronomie française, on ne sait plus faire à manger de façon peu chère. Il y a un véritable intérêt à démontrer que les chefs sont capables de faire une cuisine bonne à manger, agréable à payer», souligne Thierry Marx.

«Cela va renaître sous une autre forme»

Reste que son restaurant Marxito, un fast food sur les Champs-Elysées autour du sandwich au sarrasin bio inauguré en 2018, a définitivement fermé.

«Il y a eu une succession d'erreurs, un loyer excessif et un an de fermeture les week-ends» en raison des manifestation des «gilets jaunes» avant la pandémie, énumère-t-il. «Du point de vue gastronomique, cela a très bien marché, mais dans ces endroits, vous ne pouvez pas développer. Cela va renaître sous une autre forme», assure Thierry Marx.

En attendant, il a racheté des boulangeries pour y proposer «une grande partie de snacking». «Si je mets de la cuisine dans du pain, cela peut faire des sandwichs gastronomiques. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, un bon boulanger, une bonne cuisine».

(L'essentiel/afp)