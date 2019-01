Le masque est très tendance cette saison

Si certaines célébrités passent l’hiver au soleil comme Emily Ratajkowski, d’autres montent en altitude et s’adonnent aux joies des sports d’hiver. Et quand on skie ou que l’on surfe, il faut être équipée. Qu’il fasse beau ou qu’il neige, le masque est l’accessoire indispensable si l’on veut profiter pleinement des pistes.

L'avantage de ces lunettes gigantesques: elles recouvrent la moitié du visage. Elles sont donc idéales pour faire des selfies quand on a un peu trop fait la fête la veille.

Taylor Hill, Paris Hilton et Sofia Richie ont posté des photos de leur séjour à Aspen, dans le Colorado (États-Unis). Elles optent respectivement pour les marques Dragon, Oakley et Poc. D’autres marques proposent des modèles avec ou sans cadre.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)