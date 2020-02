Mangez à prix cassés grâce aux applications

Plus besoin de dépenser des sommes faramineuses pour se faire plaisir et se payer des sushis! Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des applications de toutes sortes permettent d'échanger des produits entre particulier ou encore de recevoir des paniers surprises de nourriture à bas prix. «Too good to go» par exemple repose sur le principe de paniers surprises, composés des invendus du jour des commerçants, proposés a des prix cassés.

Donnez pour ne plus jeter

D’autres encore comme «Hop hop food» se basent sur l'antigaspillage solidaire. Semblable au «bon coin» il est possible de mettre en ligne des aliments, les habitants à proximité et enregistrés sur l'application sont alors automatiquement alertés et peuvent manifester leur intérêt. Les modalités d'échanges se font alors par message privé. «Geev» est une application de dons en tout genres, une catégorie «nourriture» a récemment ouvert ou l’on peut donner un morceau de gâteau en trop par exemple ou un bocal de confiture, cela peut éviter de jeter de la nourriture et faire des heureux.

Cuisinez malin et économique

On peut également retrouver des applications qui aident à cuisiner avec les aliments dans le frigo comme «Save eat». Elle donne des conseils de conservation pour garantir une qualité optimale des produits et aliments, propose des recettes pour utiliser de façon intelligente les produits que l’on a chez soi, rappelle la date de péremption de certains aliments tout comme l’application «Check food». L’application «Frigo magic», propose aussi des recettes avec les ingrédients déjà disponibles, de façon à cuisiner de façon économique et avec le minimum de perte.

(salomé Useldinger/ L'essentiel)