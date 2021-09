Une vaste enquête de policiers vue de l'intérieur

«Flic à la PJ» est né d’une rencontre. Alors que le premier tome de cette série, «Go Fast», vient de sortir, le coscénariste Corbeyran explique que sa rencontre avec Ludovic Armoët a été «déterminante». «On ne se cherchait ni l’un ni l’autre, mais on s’est trouvé». Comme son nom l’indique, l’œuvre se déroule dans le milieu de la police. «Quand j’ai découvert qu’il avait été flic, au détour d’une conversation, cela m’a surpris. D’ordinaire, je n’aime pas particulièrement les représentants de l’autorité, mais force m’était de constater que ce flic-là me plaisait bien!», reprend l’auteur.

Avec cet ancien policier «loin des stéréotypes», ils ont développé un récit. Dans l’élaboration du scénario, «il peut intervenir à tout moment pour rectifier le tir, préciser les choses, modifier un dialogue, etc.». Cela donne une longue traque d’un trafiquant de drogues, surveillé depuis… le vol de la voiture du chanteur Pierre Perret! Une fois le véhicule localisé, le héros, Ludovic, comprend qu’il a affaire à un gros poisson et met en place une surveillance et des écoutes, dans le cadre d’une enquête fouillée. Celle-ci passe d’ailleurs par le Luxembourg, où de l’argent sale a été placé dans une banque.

Deux autres albums suivront

En plus de l’histoire vraie, le lecteur découvre la vie quotidienne du commissariat, qui ne manque pas de sel. Le récit fait aussi des allers et retours entre l’enquête et la jeunesse de Ludovic sur l’île de la Réunion, où il vit un amour passionné brisant certaines barrières. «Ludovic me racontait aussi ses souvenirs d’enfance et d’adolescence. Il est en métropole, mais son cœur reste quelque part à la Réunion. Ce déracinement m’a semblé un socle émotionnel très puissant pour toucher le lecteur», explique Corbeyran. L’intérêt est aussi de montrer «comment était né ce désir de profession rêvée dans l’esprit d’un gamin réunionnais, et comment se sont ensuite passés son adaptation à la vie en métropole et son engagement dans la police».

Pour le lecteur, l’histoire est fluide et passionnante, à tel point qu’il est difficile de la lâcher en cours de route. Les auteurs sont «partis sur une base de trois albums, chacun racontant une affaire de A à Z», toutes basées sur l’expérience de Ludovic Armoët. Son personnage de papier est drôle et attachant. D’après Corbeyran, c’est «un flic qui aime les gens. Vous le croyez, vous?».

• «Flic à la PJ. Tome 1, Go Fast». Corbeyran, Armoët et Malisan. Delcourt, 15,50 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)