Quelle pièce se retrouve le plus sur Instagram?

La cuisine est réputée être «le cœur de la maison». C’est là qu’on mange et qu’on cuisine, mais c’est également là qu’on bavarde en prenant un verre. Pas étonnant que la cuisine soit, selon une analyse de hashtags réalisée par Homedit.com, la pièce préférée des instagrameurs.

Et de loin, car plus de 42 millions de posts sur Instagram sont tagués avec le hashtag #kitchen. Loin derrière, la chambre à coucher arrive à la deuxième place. Les instagrameurs aiment poster des photos de leurs oasis de paix. #bedroom atteint 24 millions de photos taguées.

Robinetterie en laiton, carreaux de marbre et douches pluie: la salle de bains occupe la troisième place des pièces préférées sur Instagram, avec plus de 21 millions de hashtags. Outre les photos dans la baignoire, on trouve essentiellement sous ce hashtag de l’inspiration pour des salles de bains luxueuses et des spas à domicile.

Le télétravail accroît l’intérêt pour la décoration

Le salon arrive à la quatrième position. Depuis la pandémie du coronavirus, le télétravail est devenu la nouvelle norme pour un grand nombre d’actifs. Et cela se voit aussi sur Google: ces derniers mois, les recherches liées à la décoration pour le télétravail ont augmenté de 60%. Pour autant, le bureau n’arrive qu’à la cinquième place des pièces préférées.

Les vérandas sont bannies

Dans le classement se trouvent évidemment aussi les pièces les moins favorites sur Instagram, notamment et sans surprise, la cave. #basement contient un peu plus d’un million de photos taguées, ce qui est sans doute principalement dû au fait qu’aux États-Unis, les caves sont souvent utilisées comme salles de jeu, de télé ou de fête et sont donc bien aménagées pour l’occasion.

Se trouvent également en pied de liste les vérandas, avec environ 880 000 entrées, ainsi que les buanderies, taguées dans à peine 63 000 photos.

(L'essentiel/Meret Steiger)