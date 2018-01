Il photographie le même banc pendant dix ans

Le jeune Ukrainien Yevhen Kotenko, qui vit à Kiev, aime regarder par la fenêtre de sa cuisine un café à la main. À première vue, il y a relativement peu de choses à voir: un banc, un terrain de jeux un peu usé et des arbres. Mais le photographe plein de ressources y voit un trésor.

Pendant dix ans, il a photographié le banc peu accueillant et les gens qui s'y sont installés. Et ses photos racontent des histoires: on peut voir des alcooliques se rouler sur le sol, des couples amoureux se câliner... Bref: le monde entier se déroule sur ce petit banc à Kiev.

«Je ne me suis pas fixé d'objectif ni de limite de temps pour le projet», déclare le photographe sur Radio Free Europe. «Je suis juste rentré dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Et, la plupart du temps, il y avait quelque chose d'excitant à voir sur le banc».

(L'essentiel)