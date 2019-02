Des marques arrêtent de montrer des corps parfaits

La campagne est intitulée #ITSjustgotreal (sois vrai, en français) et met en scène neuf jeunes femmes aux physiques différents. Parmi elles, on retrouve Dani Dyer, grande gagnante de l’émission de téléréalité «Love Island», ou encore le modèle plus-size Netsai Tinaresse Dandajena. La promesse de la marque: arrêter de retoucher ses mannequins et promouvoir tous les types de corps.

Cette décision prend tout son sens compte tenu des réactions positives suscitées par d’autres marques qui ont abandonné Photoshop. De nombreux internautes ont fait l’éloge des vergetures visibles sur l’un des modèles de Missguided et ont félicité la décision de la marque de cosmétiques MAC d’inclure les poils du visage dans ses pubs pour des rouges à lèvres, par exemple. Adam Frisby, PDG et fondateur de In The Style, a déclaré au site Metro: «Nous prenons de plus en plus conscience de l’impact de la modification de nos images sur notre public». «Nous pensons que c’est notre responsabilité de s’attaquer aux pressions que subissent les femmes pour ressembler aux filles qu’elles voient sur Internet», a-t-il ajouté.

Quant aux modèles qui ont posé pour la griffe, elles se disent ravies d’avoir pu prendre part à un telle campagne. Dani Dyer, par exemple, a déclaré au site d'informations britannique: «Je voulais faire partie de cette campagne, car elle correspond parfaitement à tout ce que je souhaite représenter».

(L'essentiel)