La météo au Luxembourg? Ça ne s'arrange pas...

À quand le retour du beau temps au Luxembourg et plus généralement dans le reste de l'Europe? Interrogé par L'essentiel, Lucas Mathias de MeteoLux prédisait «un printemps plus frais» et un mois de mai marqué par «un flux d'Atlantique nord». La tendance se confirme avec un début de semaine encore plus maussade que les journées précédentes. En témoigne cette pluie presque incessante depuis le début de ce jour férié.

La situation ne s'arrangera pas dans la soirée avec «des averses orageuses localement accompagnées de fortes bourrasque de vente et de grésil», écrit MeteoLux. Ceux qui espéraient un retour au bureau avec le soleil mardi peuvent d'ores et déjà prévoir leur parapluie avec de multiplies averses encore attendues.

La pluie n'a pas dit son dernier mot...

Le ciel restera «fort nuageux et couvert» et les températures toujours aussi basses pour la période. Comptez 5 degrés le matin dans le sud du pays et seulement 13 degrés maximum dans l'après-midi. La faute à une «dépression au dessus des îles Britanniques qui influence notre temps».

Même scénario attendu pour mercredi avec seulement 2 heures d'ensoleillement prévu et toujours beaucoup de pluie. Jeudi, le soleil devrait être (un peu) plus présent avec une légère remontée des températures. Le retour tant attendu des journée printanières devrait intervenir vendredi et samedi avec des températures pouvant atteindre 19 degrés. Toutefois, il s'agira de ne pas crier victoire trop rapidement. La pluie pourrait faire un énième retour en début de semaine prochaine, pile pour le début du mois de juin...

(th/L'essentiel)