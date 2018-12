Le futur parc aquatique d'Europa Park se dessine

Un énorme chantier jouxte actuellement le parc d'attraction Europa Park. L'hôtel Krønasår, ainsi que le parc aquatique Rulantica, qui viendra compléter l'offre du parc d'attractions dès 2019, y sont en construction. Et l'ambiance était à la fête ce mardi puisque la construction du gros oeuvre du bâtiment, démarrée à l'automne 2017, est désormais terminée (voir vidéo ci-dessus).

Le projet est titanesque. Voici quelques chiffres:

Concept 8 thèmes

Rulantica sera un parc aquatique avec huit thèmes différents, inspirés de la culture et la mythologie nordiques. Les bâtiments vikings et les sirènes seront mis en avant.

Taille 450 000 m²

Selon la société, le parc aquatique est le plus important projet de l'histoire d'Europa Park. Il s'étend sur une surface de 450 000 m². Deux entreprises régionales de construction travaillent à sa mise en oeuvre: Rendler Bau et Wilhelm Füssler Bau. «Je crois qu'il s'agit du plus gros chantier privé du Bade-Wurtemberg», déclare Roland Mack.

Offre 25 attractions aquatiques

Au total, Rulantica devrait compter 25 attractions aquatiques dont 17 toboggans. Viennent s'ajouter une piscine à vagues, une piscine à courant, ainsi qu'une rivière sauvage.

Coût 150 millions d'euros

Le montant de l'investissement du projet Rulantica s'élève à 150 millions d'euros. Il s'agit du projet le plus coûteux de l'histoire du parc d'attractions.

Équippement 2 200 chaises longues

Il faut évidemment construire les infrastructures donnant accès au parc aquatique, à commencer par le parking de plus de 800 places. C'est de là que les visiteurs se dirigeront vers les 426 cabines de vestiaires avant de déposer leurs affaires dans l'un des 3 588 casiers. Après avoir profité des nombreux toboggans, ils pourront savourer un instant de détente sur l'une des 2 200 chaises longues mises à leur disposition.

Personnel 250 créations de postes

250 postes devraient être créés pour couvrir les besoins au sein du parc aquatique et de l'hôtel. Europa Park comptera alors un total de 4 250 employés.

Restauration 2 restaurants

Côté alimentation, les clients auront accès à deux restaurants self-service, un café et un bar. S'ajoutent à cela un bar dans l'espace intérieur et extérieur de la piscine et huit Cabañas, offrant un service de restauration dans le coin détente.

Ouverture Fin 2019

Le parc aquatique ouvrira ses portes toute l'année dès la fin 2019. L'intérêt des visiteurs est d'ores et déjà énorme. «Il est impossible de passer à côté de l'énorme chantier», affirme Roland Mack. Le prix d'entrée doit encore être déterminé.

