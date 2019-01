Des billets de concerts à vie pour les fans végans

Beyoncé et Jay Z sont les nouveaux porte-drapeaux du véganisme. Comme de nombreuses célébrités, le couple star de la musique américaine a adopté ce régime alimentaire. Mais ils ne se sont pas arrêtés là.

Forts de centaines de millions de fans, la chanteuse et le rappeur veulent désormais inciter ces derniers à les imiter. Et pour cela, Queen B et Hov ont sorti l'artillerie lourde en faisant gagner des places de concerts à vie, à ceux qui décident de suivre le programme d'alimentation qu'ils parrainent.

Si le procédé a de quoi interroger, les critères de sélection ne sont pas particulièrement sévères. Rien n'exige par exemple de bannir totalement la viande de son alimentation. Un «lundi sans viande» ou «deux repas à base de plante» suffisent pour postuler. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.

(th/L'essentiel)