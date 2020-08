Qui veut la vie de rêve de John Legend?

Le chanteur-compositeur John Legend et sa femme, Chrissy Teigen, auteure de livres de cuisine à succès, ont mis leur villa de Beverly Hills en vente. Son prix: 23,9 millions de dollars. La propriété de deux étages et sept chambres a déjà fait l’objet d’une présentation dans le magazine d’architecture «Architectural Digest».

La propriété a tout ce dont peuvent rêver des stars telles que John Legend et Chrissy Teigen, à savoir une hauteur sous plafond de dix mètres, un majestueux escalier et d’énormes fenêtres offrant une vue magnifique. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c’est l’ancien domaine de Chrissy Teigen: son dressing. Ce dernier est attenant à la plus grande des chambres à coucher et fait davantage penser à une boutique de luxe qu’à une garde-robe. Un îlot central en marbre offre de la place pour accueillir d’éventuels sacs à main ou pour y déposer ses achats, les façades des portes sont en verre et chaque étagère bénéficie de son propre éclairage.

Le dressing n’est évidemment pas le seul luxe qu’offre la villa de star. Le salon est, lui aussi, opulent et équipé d’une cheminée. La cuisine est très spacieuse. Après tout, Chrissy Teigen y a testé les recettes de son livre de cuisine. On trouve une autre cheminée dans la chambre principale, qui dispose également de son propre balcon. Mais il n’y a rien de bien spécial à cela, étant donné que chaque chambre a sa propre salle de bain et son propre balcon. Dans le jardin, il y a une piscine d’eau salée chauffée, un jacuzzi, ainsi qu’une cuisine extérieure équipée d’un four à bois, d’un barbecue et d’autres commodités.

(L'essentiel/Meret Steiger)