10 choses à faire avec un four à micro-​​ondes

Indispensable pour les uns, hors de question pour les autres. Réchauffer ou cuisiner des plats au micro-ondes n'est pas sans susciter une certaine controverse.

Pour beaucoup, le micro-ondes est néanmoins incontournable. Comme tout appareil multifonction offrant un gain de place, il présente bien d'autres fonctions que celles de réchauffer des plats. En voici 10:

1. Peler des gousses d'ail

Éplucher une gousse d'ail peut être fastidieux. Mais après un passage de 20 secondes au micro-ondes, la peau se retire facilement.

2. Obtenir plus de jus de citron

Pour obtenir un maximum de jus de vos agrumes, rien de plus simple que de les passer 10 à 20 secondes au micro-ondes avant de les presser. La chaleur va ramollir la pulpe du fruit, ce qui permet d'obtenir plus de jus. On peut également faire rouler le fruit non coupé à l'aide de la main sur le plan de travail en exerçant une légère pression.

3. Ramollir du pain dur

Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionne. Pour ramollir du pain dur, il suffit de l'envelopper dans un linge humide et de le mettre une dizaine de secondes au micro-ondes. S'il n'a plus tout à fait l'aspect du pain frais, il peut néanmoins être consommé sans se casser les dents.

4. Faire de la mousse de lait

Envie d'un latte macchiato maison? Pas de problème! Il suffit de remplir à moitié un verre de confiture (ou un bocal en verre, très tendance actuellement) de lait, de le fermer et de le secouer pendant au moins une minute, afin d'obtenir de la mousse. Le placer ensuite pendant trente secondes au micro-ondes, non seulement pour chauffer la mousse de lait, mais également pour la fixer.

5. Sécher des herbes aromatiques

Au lieu de laisser dépérir les restes de persil et de basilic, faites-les sécher au micro-ondes. Il suffit de déposer les herbes sur une feuille de papier absorbant et de la mettre au micro-ondes pendant plus ou moins 30 secondes, en fonction de la teneur en eau des herbes.

6. Cuire du lard

Si ça peut paraître choquant pour les amateurs de lard de le préparer au micro-ondes, il faut savoir que cette méthode permet de gagner beaucoup de temps en matière de rangement. Disposer le lard sur deux ou trois couches de papier absorbant, le placer dans un contenant et le mettre au micro-ondes pendant environ une minute. Et voilà! Le lard est prêt sans que vous ayez à nettoyer votre cuisinière.

7. Fabriquer des chaufferettes

Une chaussette remplie de riz, placée 30 à 90 secondes au micro-ondes permet de fabriquer un merveilleux coussin chauffant. Pour éviter que le riz ne brûle, placer un bol d'eau à l'intérieur du micro-ondes, par mesure de précaution.

8. Décoller des timbres

Vous êtes (ou envisagez de devenir) collectionneur de timbres ou souhaitez simplement conserver un timbre particulièrement beau? Il suffit de déposer quelques gouttes d'eau sur le timbre et de le passer 10 à 20 secondes au micro-ondes pour que celui-ci se détache comme par magie.

9. Ramollir du sucre roux

Le sucre roux a tendance à s'agglutiner. Pour éviter de faire tomber un bloc entier de sucre sur votre gâteau, l'envelopper dans un papier absorbant humide, placer le tout dans un récipient et mettez ce dernier en route plusieurs fois de suite, à raison de 20 secondes. Vous obtiendrez à nouveau du sucre en poudre.

10. Nettoyer le micro-ondes

Placer un bol avec un mélange d'eau et de citron dans le four à micro-ondes. La vapeur d'eau ainsi créée présente non seulement l'avantage de désodoriser le micro-ondes, mais également de faciliter son nettoyage.

(L'essentiel/age)