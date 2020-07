Qui veut s'offrir cette île paradisiaque?

Véritable paradis pour les plongeurs, les îles Exumas aux Bahamas sont un havre de paix à l'état sauvage, une grande partie de l'archipel étant protégé. Tel un collier de perles, plus de 360 îles s’étendent sont entourées d'eaux cristallines. L’une d’entre elles est actuellement en vente pour la modique somme de 65 millions d'euros.

Sotheby’s a été mandaté pour trouver un acquéreur et vante allègrement les mérites de l’île dans son annonce. «Les Exumas sont réputées pour leurs magnifiques plages quasi désertes, Blue Island étant la plus grande île privée disponible à la vente aux Bahamas», écrit la société en mentionnant par la même occasion son atout majeur: «Grâce à sa piste d’atterrissage, vous profitez d’un accès rapide, facile et en toute discrétion à Blue Island.»

Une intimité imbattable, une piste d’atterrissage privée et une superficie de 2,8 km², les atouts sont nombreux. L’île bénéficie également d’un réseau routier de 6,4 km, de réseaux électriques et téléphoniques e d'une alimentation en eau potable. Mais c'est à peu près tout...

Hormis une petite maison, l'île est vierge. «Les investisseurs étrangers sont les bienvenus aux Bahamas», écrit la société de courtage immobilier, soulignant le fait que l’offre s’adresse davantage aux gros investisseurs qu’aux particuliers. Et d’ajouter: «Blue Island ferait la plus impressionnante des propriétés privées pour le plus averti des investisseurs.»

Pour les très riches en quête d'isolement, mieux vaut opter pour la location d'autres petits paradis. Ou attendre que l'île en question soit davantage aménagée...

(L'essentiel)