Des arts martiaux pour lutter contre les jeux vidéo

La jeune Vietnamienne Tran Nguyen Nhat An passait jusqu'à 18 heures par jour scotchée à son écran jusqu'à ce que ses parents la confient à une école spécialisée dans les addictions, mêlant discipline de fer et art martial. À son arrivée dans cette structure, l'adolescente de 16 ans a dû se plier à de nouvelles règles, à commencer par la confiscation de son téléphone portable. Puis elle a dû s'habituer à se lever tous les jours de la semaine avant l'aube, à 05h30. Surtout, elle a dû se mettre aussi au vovinam, un art martial qui impose un grand contrôle physique mais aussi émotionnel, des vertus que tentent d'enseigner les professeurs.

Preuve du problème de santé publique mondial posé par ce phénomène d'addiction, le «trouble du jeu vidéo» (Gaming disorder) va être reconnu prochainement comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Paradoxalement, dans le même temps, les partisans de l'inclusion de «l'eSport» (la pratique des jeux vidéos) aux JO sont pris de plus en plus au sérieux. Tran Nguyen Nhat An y a finalement trouvé ses marques, après plusieurs semaines difficiles de sevrage des jeux vidéos mais aussi de son addiction à l'alcool: «Avant, j'étais déprimée dans ma chambre. Je ne faisais aucun exercice, je ne parlais à personne... Ici je peux parler à beaucoup de gens».

Sur le campus de cet Institut pour le développement du Vovinam et du Sport (IVS), quelque 300 enfants et adolescents sont scolarisés et au total, près de mille jeunes, entre 13 et 19 ans, sont pris en charge à travers le pays sur cinq campus. Certains sont là pour des problèmes d'alcoolisme ou de rébellion à l'autorité parentale. Beaucoup sont accros aux jeux vidéos. Car cette addiction est un phénomène qui inquiète les autorités, dans ce pays où plus de 50% de la population a moins de 30 ans.

(L'essentiel/AFP)