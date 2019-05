Vivre en ville, dans une cabane fixée à un arbre

Diplômé de l'Université de Westminster, Matthew Chamberlain a conçu une maison dans les arbres durable, censée mettre un terme à la crise du logement à Londres et dans d'autres villes anglaises. Les arbres auxquels sont accrochés les maisons sont également censés réduire la pollution atmosphérique urbaine. Ces capsules en forme de larme appelées «street tree pods» sont fixées à des arbres et ne prennent pas plus de place qu'une place de parking.

Pour l'heure, elles ne sont toutefois pas destinées à la résidence permanente, mais à la location à court terme, notamment aux étudiants, aux jeunes adultes, aux personnes en quête d'une solution intermédiaire et aux sans-abris. «Les street pods ont pour but de s'attaquer simultanément à deux problèmes: le manque d'espace et la pollution atmosphérique à Londres et dans les métropoles de manière générale», déclare Matthew Chamberlain face aux médias.

Une cabane dans les arbres de quatre étages

La forme des maisons, qui donne l'illusion de deux arbres soudés entre eux, est également un rappel à la nature. Un sentiment renforcé par une façade en bois de cèdre et par des nichoirs pour oiseaux. Chamberlain a lancé le projet dans le cadre de son travail de fin d'études pour clôturer son master en architecture. Pour lui, il est important de réintégrer plus d'arbres et de nature dans l'espace urbain. «Diverses études ont montré que les arbres avaient un effet bénéfique sur l'obésité et réduisaient le risque de certaines maladies», souligne Chamberlain.

Chaque capsule est fixée au tronc de l'arbre pour éviter d'exercer une pression sur les branches. Grâce à un anneau en caoutchouc entre le tronc et la maison, l'arbre peut continuer à se développer. Les feuilles, quant à elles, font office d'ombrage naturel. Pour accéder à la maison dans les arbres à quatre étages, il faut évidemment emprunter une échelle. Au rez-de-chaussée se trouve ce qu'on appelle le «plant room», comprenant des citernes de récupération des eaux de pluie, un compost, ainsi qu'une pompe à chaleur aérothermique. Au deuxième étage se trouvent les pièces à vivre, notamment une cuisine, une petite salle de bain et un salon avec balcon.

Au troisième étage, on a la douche, un coin bureau et un débarras. Le dernier étage abrite une chambre à coucher avec lucarne. Grâce à la pompe à chaleur et aux citernes de récupération des eaux de pluie, les maisons sont plus durables que des logements traditionnels.

