Les friandises typiques que l'on retrouve à Noël

Avant Noël et parfois jusqu’en janvier, on en a plein la vue et c’est le cas de le dire. Rien qu’avec des lumières qui scintillent de partout. L’odeur des churros ou encore du vin chaud éveille notre odorat ainsi que notre estomac. L'essentiel a sélectionné pour vous, des friandises qu’on mange chaque année mais qui font toujours autant plaisir.

Le sucre d’orge

Il n’y a pas d’âge pour manger ces bonbons.

Le Ferrero Rocher

Les amandes grillées

L’odeur de ces friandises qu’on retrouve sur les marchés de Noël.

Le Raffaello

Les pralinés

La chocolaterie Genaveh produit de manière artisanale des chocolats depuis son atelier de Steinfort. Sa petite équipe d’artisans confectionne des chocolats gourmands, aux parfums délicats et variés: ganaches, pralinés, caramels... Une idée de cadeau 100% «Made in Luxembourg» pour les plus gourmands.

Quelle est votre friandise de Noël préférée?

