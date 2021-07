Comment dompter le Ventoux... sans se fatiguer!

Sa réputation n'est en rien usurpée et ce ne sont pas les coureurs du Tour de France, qui s'y attaquent deux fois ce mercredi, qui prétendront le contraire. Par Sault, Bédoin ou Malaucène, les pentes du Ventoux sont raides et harassantes pour qui ne peut compter que sur la force de ses jarrets. La donne n'est toutefois plus la même dès lors qu'on chevauche un e-bike de qualité. L'exercice ne fait pas une croix sur l'effort. Celui-ci est modulable, mais le défi physique, à maints égards, se transforme en une formidable balade, d'autant qu'elle peut se poursuivre bien au-delà du géant provençal.

Le Pays Vaison Ventoux et le département du Vaucluse en général recèlent bien d'autres perles, qu'il s'agisse des Côtes du Rhône avec son riche vignoble, de la vallée du Toulourenc, entre mont Ventoux et Baronnies provençales, ou des routes surplombant les vertigineuses gorges de la Nesque.

Les autorités et les forces vives locales ont aujourd'hui pris conscience de l'intérêt de conjuguer les atouts historiques, culturels et œnologiques au formidable potentiel cyclotouristique de la région en développant des circuits balisés, des cartes thématiques et en accompagnant le développement d'infrastructures dédiées à la pratique du vélo sous toutes ses déclinaisons.

On aurait tort, enfin, de négliger le recours aux guides cyclistes de la région, lesquels sont au fait des routes et chemins que seul un «local» peut connaître. Régis Tigé et les agences Ride&More et Ventoux Bikes Trip en font partie.

(Rachid Kerrou/L'essentiel)