Ces pays célèbrent Noël d'une curieuse façon

Japon

Les chrétiens ont beau représenter moins de 1% de la population de l’archipel, le 24 décembre est une date clé du calendrier nippon. L’explication ne se trouve pas du côté du père Noël mais du Colonel Sanders, fondateur et icône de Kentucky Fried Chicken (KFC). La chaîne de fast-food américaine a en effet réalisé un coup de maître marketing en créant une tradition de Noël de toutes pièces au Japon, en 1974. La promotion «Kurisumasu ni wa Kentakkii», ou Kentucky pour Noël, propose un menu spécial composé de poulet frit, d’un dessert et de champagne. C'est jour le plus chargé de l’année au Japon pour le restaurateur: 3,6 millions de foyers japonais qui «s’en lèchent les doigts».

Norvège

Les Norvégiens, des flippés du ménage? Pas du tout. S’ils cachent leurs balais dans la nuit du 24 au 25 décembre, c’est par superstition avant tout. Une légende veut que des sorcières se baladent dans les rues à la recherche d’un balai à voler.

Venezuela

À Caracas, c’est en rollers qu’on se rend à la messe le matin de Noël. Une tradition si populaire que les rues de la capitale vénézuélienne sont fermées à la circulation jusqu’à 8 heures. L’origine de cette coutume n’est pas clairement établie mais cela serait une alternative à la descente en luge, impraticable par 25°C. On dit aussi que les enfants attacheraient une corde à leurs orteils et qu’ils la laisseraient pendre à leur fenêtre pour se faire réveiller par les patineurs en route pour la messe.

Espagne

Si votre truc à vous, ce sont les traditions de Noël du genre classique, passez votre chemin. En Catalogne, on creuse une bûche à qui l’on dessine un visage et que l’on coiffe d’un bonnet rouge. Elle est ensuite remplie de bonbons pendant le mois de décembre. Le soir du réveillon, les enfants tapent dessus jusqu’à ce que la bûche «expulse» les douceurs. On vous rassure, une couverture est déposée sur l’arrière-train du «Caga Tió» (littéralement le bonhomme qui fait caca) pour qu’il ait droit à un semblant d’intimité.

Australie

Le 25 décembre, c’est pique-nique et barbecue au soleil. Les Australiens se rassemblent sur les différentes plages du pays pour fêter Noël. Des concours de surf sont aussi organisés. Petite particularité? Tous les participants prennent la vague, déguisés en père Noël.

(L'essentiel/Nina Seddik)