Zélande, une plongée au pays de la mer

On connaît la Nouvelle-Zélande au cœur du Pacifique. Au point que l’on en oublierait presque l’originale. Confidentielle, la province maritime néérlandaise de Zélande, blottie entre la frontière belge et la mer du Nord, est pourtant pleine de charme.

Elle ravira les amateurs de calme et de longues randonnées à vélo, les férus de kitesurf cherchant la vitesse dans les embruns et les enfants à la recherche de coquillages pour remplir leur seau et de vent pour porter haut leurs cerfs-volants.

Les paysages de Zélande, qui se traduit par «Le pays de la mer», sont le fruit d’une lutte séculaire contre l’eau. Ce territoire plat, souvent situé sous le niveau de la mer déploie ses plages parsemées de cabines pimpantes et de pavillons où prendre un verre, ses polders, ses dunes de sable blond piquées de végétation, ses brise-lames chargés de palourdes, la réserve naturelle du Zwin et ses nuées d’oiseaux. Tout à fait ce genre de paysages à la lumière changeante qui ont fait le bonheur des peintres.

Cet ensemble d’îles, îlots, péninsules, reliés entre eux à l’embouchure de grands fleuves est protégé par les ouvrages du Plan Delta qui forment le plus grand barrage anti-tempête au monde. À moins de 3 heures et demie de route de Luxembourg, on pourra donc y profiter des plaisirs du bord de mer balayé par les embruns.

Mais également se lancer à bicyclette dans l’arrière-pays pour découvrir une campagne à la nature sauvage et romantique elle aussi imbibée d’eau. Au détour d’un bois, on tombera sur un traditionnel moulin, un troupeau de bovins rustiques aux cornes acérées, sur une coquette petite ville pleine d’histoire avec ses maisons en briques aux volets peints.

Quand le beau ciel bleu se chargera de nuages et que la bruine menacera, on se réconfortera avec une bière locale dans un café ou on fera un tour dans un élégant restaurants pour goûter les délices de la mer.

(Séverine Goffin)