Saurez-​​vous reconnaître les monstres du PSG?

Leonardo a beau avoir serré la vis, le PSG sait toujours faire la fête. La frange latine du champion de France l'a une nouvelle fois prouvé à l'occasion d'une soirée costumée en l'honneur d'Halloween. C'est Kylian Mbappé qui a diffusé ce cliché souvenir, prouvant que les Parisiens n'avaient eu aucun mal à enchaîner une seconde soirée fantomatique, au lendemain de leur défaite chez la lanterne rouge dijonnaise.

Cette soirée était-elle appropriée au lendemain d'un troisième revers en championnat? A priori, oui. Car avec cinq jours entiers jusqu'à leur prochain match en Ligue des champions (Bruges), les hommes de Thomas Tuchel se voyaient proposer une plage de repos d'une longueur inédite au cœur de l'automne. Ils ont en donc profité, ce qui nous offre la possibilité de jouer à «qui se cache derrière tel costume?».

Un indice pour ceux qui veulent chercher? Les couples ont assorti leur déguisement. Ainsi la sulfureuse Wanda Nara, qui a évidemment choisi le centre de l'attention en chaperon rouge, n'est pas très loin de son grand méchant loup de mari: Mauro Icardi. À leur gauche se trouvent Leandro Paredes et sa femme Camila Galante. Et à leur droite, un couple de sioux: Monsieur et Madame Edinson Cavani.

Saurez-vous identifier ensuite les deux «célibataires» installés confortablement au premier plan? «The Mask» et la fusion du Joker et d'un clown blanc valent 13 buts à eux deux cette saison... Bien vu, il s'agit de Neymar et de Kylian Mbappé. Enfin à l'arrière, vous aurez sans doute reconnu, de gauche à droite, Angel Di Maria (capuchon rouge) et Ander Herrera en vampires puis Keylor Navas, tout à droite avec son chapeau.

(L'essentiel)