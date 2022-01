Combien coûte le plein d'une voiture électrique?

Le nombre de voitures électriques immatriculées au Luxembourg explose, grâce notamment aux aides de l'État (voir encadré). En parallèle, le réseau de bornes de charge publique au Luxembourg est en évolution permanente, souligne le ministère de la Mobilité. Environ 1 300 points de charge du réseau «Chargy» sont désormais opérationnels pour les clients, dont douze points à charge rapide «SuperChargy».

Des primes pour l'achat d'une voiture électrique



Jusqu’au 31 mars 2022, il est possible de bénéficier d'une aide de 8 000 euros pour l’achat d’une voiture 100% électrique, à condition que sa consommation ne dépasse pas 18 kWh aux 100 km. Au-delà, la prime sera réduite à 3 000 euros, sauf si le véhicule plus puissant dispose d’au moins sept places et est destiné à une famille nombreuse.

Les aides seront prolongées au delà du 31 mars. Mais les modalités exactes, ainsi que les conditions d'octroi et de calcul doivent encore être précisées. Mais le ministère de l'Environnement continuera à soutenir les achats de voitures n'émettant pas de CO2 lors de leur utilisation.

Mais combien coûte le chargement d'une voiture électrique, sur une borne publique ou à la maison? Contrairement à une voiture thermique, où l’on se base sur la consommation au litre pour 100 kilomètres, il est nécessaire de regarder le nombre de kilowattheures (kWh) pour 100 kilomètres, afin de se faire une idée. Prenons en exemple trois modèles de voitures: la Tesla Model 3, la Volskwagen ID3 et la Kia e-Niro.

Tesla Model 3

La Tesla 3 propose trois modèles de batterie: l'Autonomie Standard Plus (50 kWh pour une autonomie de 491 km), la Grande Autonomie (76 kWh et 614 km) et la Performance (76 kWh et 567 km).

Source: AFP

•Autonomie Standard Plus

La consommation mesurée selon le protocole WLTP* est de 14,9 kWh/100 km. Le coût de l'électricité en relation avec le chargement à domicile au Luxembourg se situe actuellement autour des 0,16 euro du kWh (TTC), indique Encevo. La charge pour 100 km revient alors à 2,384 euros. La charge complète coûtera donc 11,7 euros environ.

Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs du kWh aux bornes Chargy et SuperChargy sont respectivement de 0,345 euro/kWh et 0,485 euro/kWh, indique l'Automobile Club du Luxembourg (ACL). Un plein complet avec une borne Chargy reviendra à 25,2 euros environ et à 35,5 euros environ avec une borne SuperChargy.

En ce qui concerne le Superchargeur Tesla situé à Munsbach, le coût estimé d'une charge est estimé par le constructeur à 0,28 euro du kWh. Le prix d'un plein complet est alors de 20,5 euros environ.

•Grande Autonomie

La consommation affichée pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie (ou «Long Range» en anglais) est de 16 kWh/100 km.

-Charge complète à domicile: 14,71 euros environ.

-Chargy: 33,9 euros environ

-SuperChargy: 47,64 euros environ

-Superchargeur Tesla: 27,50 euros environ.

•Performance

La consommation de la Tesla Model 3 Performance est de 16,6 kWh/100 km.

-Charge complète au domicile: 15,05 euros environ

-Chargy: 32,47 euros environ

-SuperChargy: 45,64 euros

Superchargeur Tesla: 26,35 euros environ

Volkswagen ID3

La Volkswagen ID3 propose quatre modèles de batterie: la Pure Performance (45 kWh pour une autonomie de 350 km), la Pro Performance (58kWh et 425 km), la Pro (58 kWh et 425 km) et la Pro S (77kWh et 544 km).

Source: AFP

•Pure Performance

La consommation est de 13,6 kWh/100 km.

-Charge complète au domicile: 7,6 euros environ.

-Chargy: 16,4 euros environ

-SuperChargy: 23 euros environ

•Pro Performance et Pro

Consommation: 16,9 kWh/100 km.

-Charge complète au domicile: 11,5 euros environ -Chargy: 24,8 euros environ -SuperChargy: 34,8 euros environ

•Pro S

Consommation: 17,7 kWh/100 km

-Charge complète au domicile: 15,4 euros environ -Chargy: 33,22 euros environ -SuperChargy: 46,7 euros environ

Kia e-Niro

La Kia e-Niro propose deux modèles de batteries: 39kWh pour une autonomie de 289 km et 64kWh pour une autonomie de 455 km.

Source: AFP

•39 kWh

Consommation: 15,3 kWh/100 km.

-Charge complète au domicile: 7,1 euros environ -Chargy: 15,25 euros -SuperChargy: 21,44 euros environ

•64kWh

Consommation: 15,9 kWh/100 km

-Charge complète au domicile: 11,57 euros environ -Chargy: 25 euros environ -SuperChargy: 35 euros environ

Des variables influent sur l'autonomie

Comme la consommation de carburant d’un véhicule thermique, l’autonomie d’un véhicule électrique est influencée par plusieurs variables qui dépendent directement, ou non, du conducteur. Il s'agit de la température extérieure (si elle nécessite l'utilisation de la climatisation et du chauffage), la vitesse (varie en fonction du type de parcours: autoroute, voie rapide ou ville), la topographie (dénivelé des routes empruntées) et le style de conduite (sportif, souple ou écoconduite).

Par conséquent, vous pourriez être amené à faire le plein plus vite que prévu.

Quid des accises?

Les bornes de recharge publique ne sont pas encore taxées par l'État, au contraire des carburants fossiles, souligne l'ACL. Alors que la vente de produits pétroliers rapporte a minima un milliard d'euros aux caisses de l'État, qu’en sera-t-il le jour où la majorité des automobilistes feront un plein électrique? «Les accises viendront pour l'électrique, à un moment ou à un autre», estime l'ACL.

*L’acronyme signifie «Worldwide Light Vehicles Test Procedures», soit en français «procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers». Il s’agit d’une série de tests destinés à évaluer la consommation d’énergie, les émissions à l’échappement (pour les modèles thermiques) et l’autonomie de chaque voiture électrique mise sur le marché.

Le réseau de bornes de charge publique #Chargy en évolution permanente : 1300 points de charge opérationnels sur 101 de 102 communes luxembourgeoises ????????#luxembourg #mobiliteit pic.twitter.com/WwoZ3SU3lY — MMTP (@mmtp_lu) January 12, 2022

(Olivier Loyens/L'essentiel )