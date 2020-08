Comment le shopping peut-​​il être durable?

Les grandes chaînes de vêtements renouvellent leurs collections plusieurs fois par an. Cette mode dite «fast fashion» est populaire, mais perd rapidement de son attrait et n'a souvent qu'une courte durée de vie. Pour la fabrication de nos tee-shirts, robes et pantalons bon marché, on continue d’exploiter les travailleurs de pays à bas salaires. De plus, la production de vêtements est néfaste pour l'environnement. Selon un rapport publié par le Tages Anzeiger, la qualité de la fast fashion pose également des problèmes aux entreprises de collecte de textiles. De nombreux vêtements achetés à bas prix sont faits de fibres ou de mélanges de fibres synthétiques, ce qui rend le recyclage plus difficile.

Le coton est l'une des matières premières les plus utilisées dans l'industrie textile et les répercussions sont dévastatrices pour les pays producteurs. Le bilan écologique d'autres fibres naturelles comme le chanvre ou le lin est nettement meilleur. Dans le cas de la laine, l'utilisation des terres est la principale cause d’un mauvais bilan écologique. La soie est également controversée, car les chenilles qui la filent sont sélectionnées à outrance, selon les organisations de protection animale, et certaines sont même bouillies vivantes dans leur cocon.

Au lieu de foncer tête baissée à la chasse aux bonnes affaires, les acheteurs de vêtements écologiques devraient se poser les questions suivantes: En quoi le vêtement est-il fait? Existe-t-il une alternative analogue, faite de matériaux plus respectueux de l'environnement, qui n’utilise pas de produits chimiques et qui est réalisée dans de meilleures conditions de travail? Il faut également se poser la question sur son utilisation: est-ce que le tee-shirt multicolore de la collection actuelle correspond à mon style ou est-ce qu’il est voué à rester ensuite dans mon armoire parce qu'il me semblera soudain trop excentrique? Est-il assorti à ma garde-robe? Peut-il être combiné avec plusieurs hauts, pantalons, jupes et chaussures que j’ai déjà en ma possession?

