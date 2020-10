La plus large fontaine du monde est à Dubaï

«Le Livre Guinness des records est ravi d'officialiser que la "Palm Fountain" a battu le record de la plus large fontaine» au monde, a annoncé dans un communiqué, Shaddy Gaad, directeur commercial pour le livre de référence. «Cette fontaine est un exemple d'un nouveau chef-d’œuvre» à Dubaï.

La «Palm Fountain», large de 1 335 mètres carrés, se trouve à Palm Jumeirah, une île artificielle au large de Dubaï.

Des spectateurs masqués et respectant les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 se sont rassemblés pour regarder la fontaine changer de couleur au rythme de la musique. Très touristique, l'émirat a accueilli plus de 16 millions de visiteurs l'année dernière, et prévoyait d'en recevoir 20 millions en 2020, avant d'être durement frappé par la pandémie de nouveau coronavirus.

Le nouveau Fountain Show de #Dubai s'est déroulé pour la première fois ce soir à 22h, à The Pointe devant l'hôtel Atlantis à Palm Jumeirah. Pour plus d'informations: https://t.co/VbN3csTCkN pic.twitter.com/fioaQuGqi2 — Visit Dubai FR (@VisitDubai_FR) October 22, 2020

(L'essentiel/AFP)