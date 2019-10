Comment bien prendre soin d'une peau sensible?

À quoi reconnaît-on une peau sensible?

Les peaux sensibles souffrent facilement d’irritation et réagissent à divers facteurs tels que la pollution, le stress ou la lumière bleue émise par les appareils électroniques. Rougeurs, marques et sécheresse intense apparaissent rapidement.

À quoi est-elle due?

Elle est en partie déterminée génétiquement, mais aussi, de plus en plus souvent, provoquée par des facteurs extérieurs comme la pollution atmosphérique et la lumière artificielle. Les problèmes de peau tels que la rosacée, une maladie inflammatoire qui entraîne rougeurs, capillaires dilatés et nodules sur le visage, sont de plus en plus courants de nos jours. Des soins trop agressifs et l'utilisation d'un trop grand nombre de produits peuvent également provoquer une réaction. L’alimentation, le manque de sommeil ou la déshydratation influencent également la sensibilité de la peau.

Comment en prendre soin?

Même les peaux sèches et sensibles n'ont pas besoin de beaucoup de crème hydratante. Il est important d'utiliser des produits doux, en particulier lors du nettoyage de la peau. Si possible, il faut appliquer la méthode du «double-cleaning»: d’abord démaquillage, puis nettoyage des pores. Des peelings doux peuvent également être utilisés sur les peaux sensibles pour favoriser leur régénération. La règle de base est la suivante: se concentrer sur des cosmétiques minimalistes contenant peu d'ingrédients et préférer des produits spécialement conçus pour les peaux sensibles (par ex. de dermatologie).

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

Un nettoyage excessif avec des détergents agressifs tels que le laureth sulfate de sodium irrite la peau inutilement et la dessèche. Il en va de même avec certains ingrédients comme l'alcool et les parfums synthétiques. En outre, le mélange de nombreuses substances peut aussi avoir un effet irritant. Attention aux cosmétiques naturels contenant des huiles essentielles pures, qui peuvent agresser les peaux sensibles.

Quels sont les ingrédients adaptés?

L'acide hyaluronique, hydratant et bien toléré, est particulièrement bénéfique pour les peaux sèches et sensibles car il est lui-même un produit naturel qu’on trouve dans l'organisme. Antioxydante, la vitamine C protège l’épiderme des radicaux libres, le rendant plus résistant à son environnement.

(L'essentiel/Janine Heini)