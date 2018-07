Les Terres Rouges, entre passé et modernité

À Belval, le train s’arrête sous une coque de gare semblable à une chenille, avant de déverser son flot d’élèves qui remonteront le long des hauts-fourneaux et passeront sous des lampadaires en forme de soucoupes volantes pour rejoindre leur université.

Toute la région de l’ancienne Minett, au sud du Luxembourg, est à l’avenant. Le temps a passé, les vestiges de la sidérurgie ont été détournés ou colonisés par la nature. Mais ils sont toujours bien présents et confèrent à la région son caractère si particulier, la transformant en un formidable terrain à explorer. En s’enfonçant dans la nature, le visiteur tombera sur un quai de gare d’où il embarquera pour un voyage dans le temps. Des bénévoles passionnés se relayent au Fond-de-Gras pour faire circuler un train tracté par une authentique locomotive à vapeur.

Animaux, ruines et rock

Les amateurs de VTT se feront une joie de parcourir des sentiers qui traversent d'anciennes surfaces d'exploitations à ciel ouvert, classées en réserves nationales. Au pied de ces falaises rouges aux allures de canyon, la nature a repris ses droits.

À Dudelange, les curieux qui s’aventureront derrière le Centre national de l’audiovisuel et pénétreront dans l’ancien château d’eau découvriront une des fameuses expos d’Edward Steichen, le photographe enfant du pays. Un peu plus loin, les amateurs de ride partagent le grand skatepark qu’ils ont bâti patiemment au fil des ans. Dans les ruines du château, les enfants joueront comme des générations de petits avant eux. Ou ils demanderont à leurs parents de mettre le cap sur Bettembourg pour rencontrer les suricates et plein d’autres sympathiques animaux au Parc merveilleux. Et le soir, les visiteurs auront le choix de la salle de concert, entre la Rockhal, à Belval, et ses 6 000 places et la Kulturfabirk, à Esch-sur-Alzette, dans les anciens abattoirs.

