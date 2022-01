Vuitton dévoile la dernière collection de Virgil Abloh

Un show vibrant s'est déroulé le 30 novembre, à Miami, deux jours après la mort du créateur star américain emporté par un cancer, avec un parterre de célébrités dont Rihanna, Kanye West, Kim Kardashian, Bella Hadid, Pharrell Williams et la famille Arnault, propriétaire du groupe LVMH.

Vuitton poursuit la célébration à Paris, siège de la maison, avec deux défilés, pour accueillir plus d'invités tout en respectant la règle d'un siège sur deux occupé pour cause de Covid, qui marquent le temps fort de la semaine parisienne du prêt-à-porter homme. La collection qui défilera jeudi était «prête à 95%» avant la mort de Virgil Abloh, a précisé Michael Burke, le PDG de Louis Vuitton, dans une interview au WWD, média américain spécialisé dans la mode.

«Honorer l'héritage »

C'est probablement la raison pour laquelle la maison n'a rien communiqué à ce jour sur la succession, ouvrant la voie à toute sorte de supputations. «C'est un choix qui demandera de l'audace tout comme le choix de Virgil a été audacieux», analyse Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po. «Il y a une dynamique de Virgil Abloh qui est encore là, il n'y a pas d'urgence de trouver un successeur».

Seul créateur noir à un poste de ce niveau dans une maison de luxe avec Olivier Rousteing chez Balmain, ce touche-à-tout, architecte et DJ «a incarné une nouvelle façon d'appréhender la mode qui inclut aussi la culture, la société, les grands mouvements et mixe tout» tel un DJ, souligne Serge Carreira.

