350 châteaux laissés à l'abandon en Turquie

L'ambitieux projet fait les frais du marasme de la construction en Turquie, un secteur-clé pour l'économie du pays, ainsi que de troubles régionaux, au moment où l'économie turque ralentit. Après une longue période de croissance, celle-ci s'est contractée de 1,1% entre le 2e et le 3e trimestre 2018 et de nombreux économistes craignent désormais une récession. La livre turque s'est effondrée en août, sur fond de tensions diplomatiques avec les États-Unis, et l'inflation a atteint de nouveaux sommets. La devise turque a perdu 28% de sa valeur face au dollar en 2018 et les marchés restent sceptiques devant la stratégie mise en place par Ankara pour gérer les problèmes sous-jacents de l'économie (hausse de la dépense publique, baisse de la TVA...). Aux abords de Mudurnu, dans la province montagneuse de Bolu, s'alignent des centaines de villas mitoyennes blanches aux toits pointus, censées évoquer l'architecture européenne. Elles font partie d'un ambitieux projet lancé en 2014 par Sarot, un groupe de construction turc engagé dans plusieurs programmes immobiliers importants dans la région. À terme, le chantier "Burj al-Babas" est censé compter jusqu'à 732 villas et un centre commercial.

Elle était destinée à de riches acheteurs… Mais cette ville de faux châteaux est laissée à l’abandon en Turquie pic.twitter.com/fMAdOf6cyZ — BFMTV (@BFMTV) 10 janvier 2019

Mais il a essuyé des revers financiers au point que Sarot a, comme des centaines d'autres entreprises turques, demandé à être placé sous le régime des faillites: la justice l'a autorisé en novembre à suspendre les paiements à ses créanciers pour restructurer sa dette, tout en continuant à fonctionner sous la protection de l’État. Le groupe Sarot a été acculé après que des clients se sont retrouvés incapables de payer pour les villas qu'ils avaient achetées, a déclaré à l'AFP le vice-président du groupe, Mezher Yerdelen. Sarot avait déjà vendu 351 villas, d'une valeur variant entre 400 000 et 500 000 dollars chacune, principalement à des investisseurs des pays du Golfe - ce qui laissait espérer des recettes d'au moins 140 millions de dollars. Mais certaines ventes ont été annulées, alors que 100 millions de dollars avaient déjà été engagés dans ce projet évalué à 200 millions au total, et que 80% des 351 villas vendues étaient déjà sorties de terre.

Très forte croissance démographique

À l'origine du problème, selon M. Yerdelen: les difficultés rencontrées par les investisseurs du Golfe, liées notamment à la chute du prix du pétrole, ainsi que "l'impact négatif des fluctuations économiques sur les prix" du BTP en Turquie. Alors que la bataille pour l'avenir de Sarot est en cours devant les tribunaux turcs, M. Yerdelen reste optimiste et veut croire que le projet sera achevé en octobre. Sarot est loin d'être un cas isolé en Turquie. La construction a été l'un des moteurs assurant à l'économie une solide croissance depuis l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en 2003, mais le secteur s'est replié de 5,3% sur un an au troisième trimestre 2018, et les difficultés s'accumulent. "Sur quatre entreprises demandant à être placées sous le régime des faillites ou se déclarant en faillite, trois relèvent du secteur de la construction", explique Alper Duman, professeur associé à l'Université d'économie d'Izmir. "Qu'on l'appelle une bulle de la construction ou une bulle immobilière, il y a une bulle en Turquie", ajoute-t-il. La preuve en est selon lui la quantité de logements invendus: en 16 ans, 10,5 millions d'appartements ont été construits mais seulement 8 millions sont utilisés. "Il y a de grandes chances que cette bulle explose", estime-t-il.

La ministre du Commerce, Ruhsar Pekcan, a déclaré mi-décembre que 846 entreprises avaient demandé à être placées sous le régime des faillites depuis mars 2018, un chiffre très en deçà de la réalité aux yeux du quotidien d'opposition Sözcü, qui évoquait en octobre celui de 3 000 entreprises concernées. Pour le président de la Chambre des ingénieurs civils de Turquie, Cemal Gökçe, trop de logements ont été construits dans le pays. Il prédit davantage de demandes de placement sous le régime des faillites et de faillites parmi les entreprises de construction. Mais sur le long terme, d'autres se veulent plus optimistes, comme l'ancien directeur exécutif du groupe d'études Reidin Data and Analytics, Kerim Alain Bertrand. "La construction est la locomotive du pays", soulignait-il à la fin de l'année 2018. "Même si c'est limité, nous nous attendons à une consolidation dans ce secteur", notamment parce qu'il sera "maintenu en vie" par la jeune population, dans un pays à la très forte croissance démographique, selon lui. L'âge médian en Turquie était de 31,7 ans en 2017, selon l'Office national des statistiques, contre 42,8 ans dans l'Union européenne.

(L'essentiel/afp)