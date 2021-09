Une ferme flottante unique au monde à Rotterdam

Au milieu de grues et de porte-conteneurs dans le port de Rotterdam apparaît une scène surréaliste: un troupeau de vaches rumine paisiblement à quelques mètres au-dessus des eaux à bord d’une ferme flottante, «unique au monde». La plateforme de verre et d’acier de trois étages doit représenter «l’avenir de l’élevage» aux Pays-Bas, petit territoire vulnérable à la montée des eaux et densément peuplé, où la terre agricole est devenue une denrée rare. La ferme est construite en trois étages: le plancher des vaches en haut, l’étage où le lait est transformé en fromage, yaourt et beurre au milieu, et juste au-dessus de l’eau, la partie où les fromages sont affinés.

«Le monde est sous pression», déclare Minke van Wingerden, 60 ans, propriétaire avec son époux Peter de ce qu’ils appellent la «première ferme flottante au monde». «Nous voulons que la ferme soit durable et la plus autosuffisante possible», explique-t-elle auprès de l’AFP.

Durable et autosuffisante

L’étable et les 40 vaches forment un contraste saisissant avec les énormes navires et la fumée des cheminées dans le plus grand port européen, où l’activité est responsable de 13,5% des émissions de carbone des Pays-Bas. Avec leur ferme flottante, opérationnelle depuis 2019, Peter et Minke ont voulu «amener la campagne dans la ville», favoriser une prise de conscience chez le consommateur et créer de l’espace agricole.

Les Néerlandais ne sont pas étrangers aux techniques agricoles avancées, le pays étant le deuxième exportateur mondial de produits agricoles après les États-Unis, grâce à l’élevage intensif et une myriade d’immenses serres. Mais aujourd’hui, le royaume en paie le prix. Les émissions du monde agricole et particulièrement de l’élevage laitier posent un réel problème aux Pays-Bas, l’un des plus gros pollueurs par habitant en Europe. L’émanation des vaches est source de méthane, gaz qui favorise l’effet de serre. Et avec environ un tiers du territoire sous le niveau de la mer, le pays est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique.

Fumier recyclé

«Nous sommes sur l’eau, donc la ferme bouge en fonction des marées, nous montons et descendons de 2 mètres. Donc en cas d’inondation, nous pouvons continuer à produire», observe-t-elle. Ses vaches rouge et blanche, de la race bovine néerlando-allemande Meuse-Rhin-Yssel (MRY), mangent notamment des restes donnés à la ferme, tels que des raisins de la banque alimentaire, des résidus de céréales d’une brasserie voisine et de l’herbe de terrains de golf et du club de foot local, le Feyenoord Rotterdam.

Leur fumier est transformé en granulés pour jardin et l’urine est assainie pour être recyclée en eau potable pour les vaches, dont l’étable est flanquée de dizaines de panneaux solaires pour produire l’électricité nécessaire pour faire tourner la ferme, tenue par un agriculteur salarié. La traite des bovins est faite par un robot et les fromages, yaourts, beurres et granulés sont vendus dans un magasin au bord de la route, aux côtés de denrées de producteurs des alentours. La ferme livre également ses produits à des restaurants en ville avec des camionnettes électriques.

«Du lait dans les veines»

«J’ai tout de suite été séduit par le concept», raconte Bram den Braber, en faisant couler du lait cru dans des bouteilles derrière le comptoir de la boutique. «Ce n’ai pas du sang que j’ai dans les veines, c’est du lait», plaisante ce retraité de 67 ans, l’un des 40 bénévoles de l’entreprise. L’idée de la ferme flottante est aussi de «rendre l’agriculture plus agréable, intéressante et sexy», affirme Minke van Wingerden.

Lorsqu’elle et son mari ont frappé à la porte de la direction du port avec l’idée de construire une ferme sur l’eau, ils ont d’abord été «pris pour des fous».

Mais le pari semble être gagné : la ferme sera rentable à la fin de 2021 grâce à une clientèle qui semble être prête à payer le prix. Un litre de lait coûte 1,80 euro, contre un euro environ en moyenne pour une brique acheté en supermarché.

(L'essentiel/afp)