La viande la plus chère du monde arrive chez McDo

La viande de boeuf Wagyū du Japon peut facilement coûter plus de 1 000 euros par kilogramme. La viande de ces animaux est considérée comme un produit de luxe particulièrement délicat et authentique que les vrais gourmets ne peuvent pas se refuser. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez vous permettre un morceau de steak raffiné de temps en temps. Pour nous, pauvres mortels, cette expérience ne restera qu’un rêve.

McDonald's, par contre, n'est pas nécessairement le premier port d'escale des amateurs de haute cuisine. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que certains restaurants sélectionnés de la chaîne de bon marché ont ajouté à leur menu des hamburgers avec du bœuf pur Wagyū. Jusqu'à présent seulement en Australie - où les vaches Wagyū sont également élevées - mais une expansion internationale du produit n'est pas encore catégoriquement exclue.

Pour seulement 6,50 euros

Dans le pain burger, avec du bacon frit et croustillant, des oignons caramélisés, une sauce épicée et bien sûr beaucoup de fromage, l'offre de goûter à ce morceau exclusif de l'histoire de la restauration rapide semble tout à fait tentante. Et surtout à seulement 6,50 euros la pièce!

La manière dont ce prix (compte tenu du coût des matières premières) peut être obtenu ne peut pas être entièrement expliquée pour l’instant. Cependant, nous partons du principe que le produit - s'il était servi au Luxembourg - coûterait beaucoup plus cher dans nos contrées. Selon nos sources, cela demandera beaucoup de temps avant que ce produit n’arrive chez nous. S’il y arrive un jour, rien n’est moins sûr.

Mais d’ici là, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre patiemment et de grignoter des cheeseburgers bon marché non luxueux. Ou bien on prend le prochain vol pour l'Australie!

(L'essentiel/ben)