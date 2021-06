Voici la preuve que l'on peut vivre autrement

«L’idée de ce livre est née bien avant que l’état sanitaire récent du monde nous rappelle aux questionnements fondamentaux de l’habitat», explique Maryse Quinto, auteure du livre «Habiter autrement, quand l’architecture libère la maison», publié le 15 avril aux éditions de La Martinière.

«Cette thématique est revenue cruellement sur le devant de la scène, comme si l’enfermement permettait de prendre toute la mesure de cet environnement quotidien auquel on ne prête parfois plus attention», ajoute la journaliste française, architecte de formation. Du Japon à l’Espagne en passant par le Liban et les États-Unis, l’ouvrage présente vingt-trois logements de part le monde qui se sont affranchis des conventions.

Préserver l’écosystème

Situé dans la station balnéaire de Casa Vadella, à Ibiza, cet ovni architectural a été conçu par Andrés Jaque, en 2009. La maison, qui est sur un terrain très pentu de 1300 m2, se compose de trois bâtiments montés sur pilotis. Des passerelles et des emmarchements relient les différentes structures. Andrés Jaque a fait le choix d’une construction fragmentée et en hauteur, 80% de La casa en never never land sont au-dessus du sol, dans le but de préserver l’écosystème environnant.

Bâtir dans une ville ultra dense

Comment créer une sensation d’espace dans une ville à forte densité? C’est pour répondre à cette question que l’architecte japonais Sou Fajimoto a conçu la House NA en 2011, dans un quartier résidentiel de Tokyo. La structure de cette maison, construite sur une petite parcelle de 54 m2, est inspirée de celle d’un arbre. Depuis le rez-de-chaussée, on compte vingt et un niveaux, qui, comme des branches, sont connectés les uns aux autres. Les espaces sont bien distincts mais il n’y a aucune cloison, rompant ainsi avec la tradition des pièces fermées. Autre particularité de la House NA: elle est entièrement vitrée.

Vivre en pleine nature

Utilisée ces dernières années comme un espace de stockage, cette ancienne cabane de pêcheurs a été transformée en une jolie habitation de 12 m² par le cabinet d’architecture parisien Freaks Architecture. L’ambition de la maison Viking? Permettre à ses habitants de se reconnecter à l’essentiel et de vivre en pleine nature. Posée sur un gros rocher d’une plage normande, elle dispose de deux grandes baies vitrées coulissantes qui permettent un accès direct à la mer.

(L'essentiel/Nina Seddik)