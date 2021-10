242 mètres, futur plus haut gratte-​​ciel de France

Comme sur tout chantier, les ouvriers pataugent pour l'instant dans la boue. Mais en 2025, en contre-bas du plateau de La Défense, le quartier d'affaires près de Paris, s'élèvera une double tour ultra-moderne, vitrée et végétalisée, qui deviendra le plus haut immeuble de bureaux de France. Baptisé «The Link» («le Lien»), il accueillera le nouveau siège du géant français du pétrole TotalEnergies et culminera à 242 mètres.

Un projet à un milliard d'euros imaginé par l'architecte Philippe Chiambaretta, du cabinet PCA-Stream, habitué de l'immobilier professionnel, et connu entre autres pour son projet de réaménagement des Champs-Elysées. «J'ai hésité à me lancer, car j'étais persuadé que le modèle de la tour de bureaux à La Défense était tout ce qu'il ne fallait pas faire», expliquait à l'AFP l'architecte, sourire aux lèvres, sur le chantier jeudi.

«Tour nouvelle génération»

Ce modèle de la tour reste difficile à dépasser. «Cela permet de concentrer sur la même unité beaucoup de personnes», concède Roland Cubin, directeur opérationnel chez Groupama Immobilier, financeur du projet. Pas de table rase, donc, mais une «tour nouvelle génération», argue M. Cubin. Car pour son premier projet de ce type, l'architecte n'ambitionne rien de moins qu'un aggiornamento. «Le défi architectural a été de mettre de l'horizontalité dans cette forme de tour, par essence verticale», poursuit M. Chiambaretta.

Pour étirer la tour en largeur, «The Link» est en fait deux tours, de 228 et 165 mètres de hauteur, qui seront reliées entre elles par pas moins de 30 larges passerelles, en grande partie végétalisées. Les liens entre les deux bâtiments permettront de créer des «plateaux» de 3 000 mètres carrés. Voire de 6 000 mètres carrés, car les étages de chaque tour seront reliés par paire par des escaliers ouverts: le but est de permettre aux salariés de rejoindre le plus possible de collègues sans jamais prendre l'ascenseur.

«Une surface inédite pour une tour de La Défense», se félicite Roland Cubin. Au total, The Link accueillera jusqu'à 12 000 occupants sur 130 000 mètres carrés.

(L'essentiel/afp)