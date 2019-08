Les emojis seraient un bon atout pour la drague

Des chercheurs du Kinsey Institut à l’Université d’Indiana et du Lake Forest College à Chicago se sont penchés sur les nouvelles manières de séduire à l’ère des applications de rencontres et des conversations par messages. Plus de 5 300 célibataires de 18 à 94 ans ont pris part à ces deux études publiées mi-août. Les plus grands utilisateurs d’émojis ont indiqué s’en servir notamment pour donner de la personnalité à leurs textes et pour faciliter l’expression de leurs sentiments. Ils sont environs 30% à avoir utilisé régulièrement des émojis et ce sont ces derniers qui ont décroché le plus de premiers rendez-vous.

C'est ensuite la probabilité d’obtenir un second rendez-vous qui a évaluée lors de la deuxième partie de la recherche. Les 275 personnes qui ont pris part à ce sondage étaient âgées de 18 à 71 ans. Et encore une fois, les chercheurs ont trouvé une corrélation avec l’emploi d’émojis. Mieux: le fait d’utiliser ces smileys pour agrémenter les conversations par messages avant un premier rendez-vous favoriserait les chances d’aller plus loin.

Les chercheurs américains sont ainsi arrivés à la conclusion avec ces deux études que les applications de rencontres, la drague par Whatsapp et l’utilisation d’émojis font pleinement partie des codes de séduction de notre époque. Donc celui ou celle qui veut aller plus loin ne doit pas lésiner sur les émojis.

(L'essentiel/Margaux Habert)